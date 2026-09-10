El Gobierno provincial informó que la inflación de agosto llegó al 1,8%

El Gobierno de San Juan confirmó que la inflación provincial fue de 1,8% durante agosto de 2026, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor de San Juan (IPCSJ), elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas. Con este resultado, la variación acumulada durante los primeros ocho meses del año llegó al 20,5%, mientras que el aumento interanual alcanzó el 32%.

Los datos forman parte del Informe Técnico N°84 del IPC San Juan, publicado en septiembre de 2026. El relevamiento contempla una canasta de 557 productos, 914 informantes distribuidos en el Gran San Juan y aproximadamente 19.000 precios recolectados por mes.

El incremento de agosto estuvo marcado por una mayor suba de los servicios, que aumentaron 2,2%, frente al 1,7% registrado por los bienes. En la comparación interanual, los servicios acumularon un aumento de 36,9%, mientras que los bienes alcanzaron el 30,1%.

Educación y vivienda, entre las mayores subas

Entre las divisiones de la canasta, Educación registró el mayor incremento mensual, con una suba del 4,2%. El aumento estuvo impulsado principalmente por los precios de la enseñanza formal en los niveles preescolar, primario y secundario.

En segundo lugar se ubicaron Bebidas alcohólicas y tabaco, con una variación mensual del 3,4%, explicada principalmente por el incremento en el precio del tabaco.

La división Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles registró una suba de 2,4% en agosto y acumuló un incremento del 28,3% en lo que va del año. A nivel interanual, el aumento llegó al 37,8%, impulsado, entre otros factores, por las subas en electricidad y alquiler de la vivienda.

Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,9% durante agosto y acumuló una variación anual del 21,5%. En términos interanuales, el incremento llegó al 35,2% y fue la división con mayor incidencia en el resultado general del índice.

Transporte acumula la mayor suba interanual

Transporte presentó una suba mensual de 1,2%, aunque mantiene el mayor incremento acumulado entre las divisiones, con 30,3%. En los últimos doce meses, el aumento de este rubro llegó al 48,6%, el registro interanual más elevado de la canasta.

Educación, por su parte, acumuló una suba de 27,6% en el año y de 39,4% en la comparación interanual. Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles registró aumentos de 28,3% y 37,8%, respectivamente.

Entre los rubros con menores aumentos durante agosto se ubicaron Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 0,9%, y Prendas de vestir y calzado, con 0,7%.

Una medición oficial sobre los precios en San Juan

El IPC San Juan representa la evolución de los precios para el conjunto de hogares de la provincia y se construye mediante un relevamiento realizado durante los días hábiles del mes. El operativo incluye comercios tradicionales, supermercados, hipermercados, empresas prestadoras de servicios, colegios y hogares inquilinos.

Con los datos correspondientes a agosto, el Gobierno provincial informó oficialmente una inflación acumulada de 20,5% durante 2026 y una variación interanual del 32%. Los resultados constituyen la medición oficial del IPC San Juan para el período y figuran como datos provisorios en el informe.