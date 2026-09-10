La inflación de agosto en la región de Cuyo fue del 1,7%, el mismo porcentaje registrado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional. La medición corresponde a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y comprende a San Juan, Mendoza y San Luis.

Con este resultado, la región acumuló una variación del 20,5% en los primeros ocho meses de 2026. El registro quedó por debajo del 21,3% correspondiente al promedio nacional durante el mismo período.

En la comparación interanual, los precios en Cuyo mostraron un incremento del 33,4% respecto de agosto de 2025. La dinámica regional estuvo marcada por un comportamiento diferente entre los componentes estacionales, la inflación núcleo y los distintos bienes y servicios.

Los productos y servicios estacionales aumentaron 2,0% durante agosto, mientras que el IPC núcleo, que excluye los componentes más volátiles, avanzó 1,6%. En el mismo mes, los estacionales registraron una caída de 0,9% a nivel nacional.

Calzado y educación, entre las mayores subas

El mayor impacto dentro de las divisiones relevadas se concentró en prendas de vestir y calzado. Los zapatos y zapatillas registraron un incremento del 5,3%, convirtiéndose en algunos de los productos que más aumentaron durante el mes.

Educación también mostró una variación significativa, con una suba del 4,3% en Cuyo. El incremento estuvo asociado principalmente con las actualizaciones de los servicios educativos y las cuotas de establecimientos privados.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los rubros de mayor incidencia en el presupuesto de los hogares, aumentaron 1,9% en agosto. Sin embargo, algunos de sus componentes tuvieron incrementos considerablemente superiores al promedio de la división.

Las frutas fueron las que registraron el mayor salto, con una suba del 13,8%. A su vez, las verduras, tubérculos y legumbres aumentaron 5,5% durante el mes.

Qué productos aumentaron más

La evolución de los alimentos tuvo un impacto directo sobre las compras habituales de los consumidores. Entre los productos relevados se destacaron las frutas y verduras, cuya variación superó ampliamente el promedio general de la inflación regional.

El comportamiento de estos artículos resulta relevante porque forman parte de la canasta cotidiana de los hogares. Sus aumentos pueden modificar rápidamente el gasto destinado a alimentación, incluso cuando el índice general registra una variación menor.

En contraste, algunos sectores mostraron una evolución más estable. Recreación y cultura no registró variaciones durante agosto, con un 0,0%, mientras que equipamiento y mantenimiento del hogar aumentó apenas 0,4%.

Cuánto costaron algunos productos básicos

El relevamiento también permite observar los precios promedio de determinados productos en la región. El kilogramo de pan francés tipo flauta alcanzó los $2.651,84, mientras que la carne picada común llegó a $9.975,21.

La leche fresca entera en sachet de 1 litro se ubicó en torno a $2.122,22. Por su parte, el kilogramo de papa alcanzó los $2.461,88 y el litro de lavandina se comercializó a un promedio de $1.375,40.

Los valores permiten dimensionar el impacto concreto de la inflación sobre productos de consumo frecuente. Además, existen diferencias importantes entre las distintas regiones del país.

Las diferencias con Buenos Aires

En la comparación con el Gran Buenos Aires, Cuyo registró una inflación mensual ligeramente superior: 1,7% frente al 1,6% del área metropolitana. Sin embargo, el acumulado anual fue menor en la región cuyana, con 20,5% frente al 21,4% de Buenos Aires.

Las diferencias también aparecen al observar determinados precios. El pan francés, por ejemplo, promedió $2.651,84 por kilogramo en Cuyo, mientras que en Buenos Aires se ubicó cerca de los $4.910.

Los datos muestran que, detrás del promedio general del IPC, existen comportamientos muy diferentes según el producto, el servicio y la región. Para los hogares cuyanos, los principales aumentos de agosto estuvieron concentrados en indumentaria y calzado, educación y determinados alimentos frescos.