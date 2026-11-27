El mercado internacional de metales mostró un comportamiento divergente durante octubre de 2026. Según el informe de Precios de los Principales Minerales difundido por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, los metales preciosos sufrieron fuertes caídas mensuales debido a factores macroeconómicos globales, mientras que el cobre logró sostener su cotización e incluso registrar una leve suba impulsada por la demanda de Asia.

El oro, que es el principal producto de exportación minera de Argentina, promedió los 4.105 dólares por onza en octubre. Esto representó una disminución del 5,0% respecto al mes anterior, aunque en términos interanuales mantuvo un leve crecimiento del 1,1%. El documento oficial explica que la caída mensual estuvo asociada principalmente al fortalecimiento del dólar estadounidense, al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y a la persistencia de expectativas de una nueva alza de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Estos factores elevaron el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimiento como el oro. Además, la reducción de las posiciones especulativas en el mercado de futuros y una rotación temporal de inversiones hacia los bonos acentuaron la presión bajista. A pesar de esto, el precio promedio del oro en los diez meses de 2026 alcanzó los 4.507 dólares por onza, un 37,0% superior al promedio de 2025.

La plata no logró escapar de la tendencia bajista y sufrió una corrección aún más pronunciada. Su precio promedió los 57,0 dólares por onza, lo que significó una caída del 11,8% respecto a septiembre, aunque mantuvo un crecimiento del 15,3% en la comparación interanual. Al igual que el oro, la plata se vio afectada por el fortalecimiento del dólar y el aumento de los rendimientos de los bonos. Sin embargo, el informe añade un factor específico para este metal: se observaron señales de moderación en algunos segmentos de consumo, particularmente en el sector fotovoltaico chino, debido a mejoras tecnológicas orientadas a reducir la intensidad de uso de plata por panel. A pesar de esto, la plata acumuló en 2026 su sexto año consecutivo de déficit de oferta, lo que brinda un piso a su cotización. El precio promedio en los primeros diez meses del año fue de 71,8 dólares por onza, un 96,8% más que en 2025.

En contraste con los metales preciosos, el cobre mostró una notable resistencia. Su precio promedió los 14.508 dólares por tonelada, lo que representó un leve incremento del 0,2% respecto al mes anterior y un crecimiento del 35,1% en términos interanuales. El informe detalla que el metal rojo registró esta suba en un contexto de elevada volatilidad, impulsado hacia fines de mes por la fuerte demanda china de cobre refinado importado, que refleja una oferta interna ajustada en el gigante asiático. Por el lado de la oferta, los riesgos de eventuales interrupciones productivas en Chile y la menor disponibilidad de cobre refinado fuera de Estados Unidos brindaron soporte a los precios durante parte del mes. El precio promedio del cobre en lo que va de 2026 alcanzó los 13.539 dólares por tonelada, un 39,9% superior al promedio de 2025.

Para San Juan, estos datos son de vital importancia. La provincia depende casi exclusivamente del oro para sus exportaciones mineras, por lo que la caída del 5% en el precio internacional en octubre, sumada a la baja en el volumen exportado, explica la disminución de sus ventas en ese mes. Sin embargo, el precio acumulado del año sigue siendo muy superior al del año pasado, lo que permitió a la provincia mantener sus ingresos en alza. Por otro lado, el cobre, que aún no se produce a gran escala en la provincia, muestra una tendencia alcista que beneficia a los proyectos en desarrollo como Los Azules, Vicuña y El Pachón, consolidándose como el mineral estratégico del futuro para la economía sanjuanina.