Por primera vez, el consumo de pollo superó al de carne vacuna en Argentina. La tendencia, confirmada por el referente del sector cárnico Sebastián Parra, también se refleja en San Juan, donde comerciantes aseguraron a DIARIO HUARPE que cada vez más familias eligen la carne aviar para las comidas diarias y reservan la vacuna para los fines de semana o para ocasiones especiales.

Para Parra, este cambio responde, principalmente, al impacto del bolsillo. "Hoy el consumidor promedio ronda los 50 kilos de pollo al año frente a unos 47 de carne vacuna. Históricamente el pollo representaba cerca de la mitad del consumo cárnico, pero la brecha se rompió porque se convirtió en una alternativa mucho más accesible", explicó. Según el referente, la diferencia de precios modificó los hábitos de compra y consolidó al pollo como la principal opción para el consumo cotidiano.

Ese cambio ya se percibe en las avícolas sanjuaninas. Mario, propietario de Avícola del Sur, en Rawson, aseguró que la demanda creció porque el pollo ofrece una alternativa más económica que la carne vacuna. "Se está consumiendo mucho más pollo que carne porque está más barato", afirmó.

En su comercio, el kilo de pollo se vende desde $4.350 y cuentan con promociones por cantidad para incentivar las ventas. Además, el comerciante sostuvo que muchas familias dejaron la carne vacuna para los fines de semana. "La gente hace el asado cuando puede, pero para todos los días elige pollo. Incluso muchos también optan por el cerdo porque sigue siendo más económico", comentó.

Mario también atribuyó el cambio al menor poder adquisitivo de los consumidores y señaló que los cortes más buscados son las supremas, el pata-muslo y las alitas.

La misma tendencia observan en Avícola Cali. Emiliano Grigolo aseguró que las ventas crecieron de manera sostenida y que cada vez aparecen más clientes que incorporan el pollo a su compra habitual. "Para el consumo de todos los días termina siendo mucho más barato y eso se nota", sostuvo.

El comerciante explicó que, aunque hubo pequeñas variaciones meses atrás, los precios permanecen estables desde hace más de cinco meses. En su local, la pechuga cuesta $9.500, la suprema $8.500 y el cuarto trasero $4.700.

Grigolo también remarcó que el cambio de hábitos se percibe en el mostrador. "La gente no siempre lo dice, pero se nota. Cuando piensa en una opción económica, lo primero que se le viene a la cabeza es el pollo", aseguró.

Aunque el cerdo también ganó terreno como alternativa, los comerciantes coinciden en que el pollo es hoy la primera elección para las comidas diarias. El cambio de consumo, impulsado por la necesidad de cuidar el bolsillo, ya se refleja con claridad en las avícolas de San Juan.

Dato

En algunas avícolas de San Juan, el kilo de pollo se vende desde los $4.000.