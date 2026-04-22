El salario registrado promedio en Argentina perdió poder de compra frente a la carne vacuna y hoy alcanza para comprar unos 20 kilos menos de asado que a fines de 2023, cuando asumió el presidente Javier Milei. El dato surge de la comparación entre ingresos formales y el precio del kilo de carne, que creció por encima de los salarios.

Según los datos relevados, en noviembre de 2023 la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) era de $447.079, mientras que el kilo de asado costaba $3.617, lo que permitía comprar alrededor de 123,5 kilos. En febrero de 2026, con un salario promedio de $1.734.357 y el kilo a $16.852, ese mismo ingreso alcanza para unos 102,9 kilos. La diferencia representa una pérdida de más de 20 kilos mensuales.

El fenómeno responde a que el precio de la carne aumentó más rápido que los ingresos. En el último año, el valor del asado registró subas muy por encima de la inflación general y del crecimiento salarial, lo que impactó directamente en el bolsillo de los trabajadores formales.

Esta caída del poder adquisitivo también se refleja en el consumo: en el último año bajó en aproximadamente 5 kilos por habitante, pasando de 49,5 a 44,5 kilos anuales. Especialistas advierten que el encarecimiento de la carne está modificando hábitos alimenticios, con un mayor consumo de alternativas más económicas como el pollo o el cerdo.

En ese contexto, el asado, símbolo cultural de la Argentina, se vuelve cada vez menos accesible para amplios sectores. El deterioro del salario medido en kilos de carne se suma a otros indicadores que reflejan tensiones en la economía cotidiana, donde los ingresos no logran seguir el ritmo de los precios.