La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, respaldó este sábado el rumbo económico de Argentina y destacó la acumulación de reservas del Banco Central, al tiempo que instó al organismo monetario a continuar fortaleciendo su posición externa. “Sigan comprando, sigan comprando”, expresó durante una conferencia junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Tras su llegada a Buenos Aires, la titular del FMI participó de un encuentro en el Ministerio de Economía donde analizó los avances del programa económico y los desafíos que enfrenta el país en medio del proceso de transformación impulsado por el Gobierno nacional.

Georgieva aseguró que la Argentina logró mejorar su situación financiera y consideró que la acumulación de reservas funciona como un respaldo frente a posibles escenarios de incertidumbre. “Los riesgos siempre están allí. Los riesgos tienen que gestionarse”, señaló.

En ese sentido, explicó que la mejor herramienta para enfrentar momentos de tensión política o económica es la construcción de “amortiguadores fuertes” y políticas que generen confianza tanto dentro del país como en los mercados internacionales. “Tener buffers fuertes y también disciplina fiscal del tipo que se ha ejercido aquí en Argentina ahora es una muy buena forma de gestionar este año, el año que viene y lo que esté por venir”, afirmó la funcionaria internacional.

Durante su exposición, Georgieva destacó que Argentina atraviesa una etapa de cambios profundos y remarcó que el proceso requiere acompañamiento social. “Yo sé que la transformación del tipo que Argentina está atravesando es difícil”, expresó, al recordar experiencias similares en otros países.

Además, la titular del FMI valoró los indicadores económicos presentados por el Gobierno y señaló que hubo avances en materia fiscal, reducción de la inflación y fortalecimiento de las reservas internacionales.

Según explicó, el Banco Central incrementó sus reservas en unos 30.000 millones de dólares, mientras que el Tesoro logró acceder nuevamente a los mercados internacionales mediante colocaciones de deuda.

Georgieva también resaltó la baja de la inflación y aseguró que el país pasó de niveles superiores al 200% anual a valores cercanos al 30%, además de destacar una reducción de los niveles de pobreza durante el último período.

La funcionaria estuvo acompañada por integrantes de su equipo técnico del FMI y compartió la conferencia con el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, entre otros funcionarios del área económica.

Por último, Georgieva planteó que el próximo desafío será lograr que la recuperación económica alcance a más sectores de la sociedad, con mayor generación de empleo y mejores condiciones de acceso al crédito para empresas y familias.