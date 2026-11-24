La mayor preocupación técnica e institucional para los próximos meses estivales en San Juan no radica únicamente en las crecidas puntuales ya registradas, sino en cómo responderán los caudales de los ríos cordilleranos ante el aumento paulatino y sostenido de la temperatura sobre la abundante nieve acumulada en la alta cordillera. En diálogo con DIARIO HUARPE, el titular del Departamento de Hidráulica de la provincia, José María Ginestar, advirtió sobre la incertidumbre hidrológica que enfrenta San Juan de cara al verano y detalló las complejas dinámicas que impondrá el deshielo.

La inquietud oficial cobra relevancia tras el vertiginoso pico histórico que alcanzaron los ríos precordilleranos días atrás producto de un derretimiento repentino. Según explicó Ginestar, los cauces pasaron de volúmenes moderados a niveles extraordinarios en cuestión de semanas. "Llegamos a un río Los Patos que tuvo un pico máximo de que alcanzó los 250 metros cúbicos por segundo. Eso si hablábamos hace 20 días atrás, era de 40 metros cúbicos por segundo", precisó el funcionario al dimensionar el abrupto salto en el flujo hídrico.

Esta crecida de 250 m³/s de los ríos de Calingasta, y similar situación en Iglesia con el río Blanco, generó severos trastornos en ambos departamentos. En Calingasta anegó áreas recreativas, obligó a cortar en tres tramos el paso del puente Los Pioneros para facilitar el drenaje y derivó en el corte total de la Ruta Provincial 400 hacia Las Hornillas y la evacuación preventiva del campamento Sombreros en el proyecto minero El Pachón. Mientras que en Iglesia, el incremento del caudal del río Blanco obligó a hacer obras de emergencia para contener la creciente y salvar el puente de El Chinguillo que fue sobrepasado.

En este marco, Ginestar remarcó que lo vivido hasta ahora constituye solo el comienzo del ciclo estival.

Isoterma, heladas en altura y embanque de sedimentos

El titular de Hidráulica analizó la conducta del sistema hídrico frente a las recientes oscilaciones térmicas en la montaña, donde la isoterma de 0 °C descendió transitoriamente a los 4.300 metros de altitud. "Hoy el clima cambió y el panorama también. La isoterma, básicamente de cero grados, se ha ubicado a los 4.300 metros aproximadamente. Por eso en estos días hemos tenido algunas nevadas en la zona de Veladero y en algunas partes más. Eso ha traído una reducción del caudal del río de estos 250 metros cúbicos de hace dos días a 120", explicó.

No obstante, Ginestar advirtió a DIARIO HUARPE que estos descensos térmicos puntuales no resuelven el problema de fondo, sino que imponen un exigente desafío operativo de limpieza y encauzamiento en el lecho del río. "Esos cambios bruscos, aunque hoy por hoy traen menos caudal, también traen problemas porque dejan embanque en el río que tenmos que limpiar. Así va a ser el verano: cada vez que haga frío el río retrocede, deja material de arrastre que hay que tratar de limpiar o encauzar rápidamente... y cuando vuelve el calor el río vuelve a crecer", aseveró el especialista.

El gran interrogante: olas de calor prolongadas en alta cordillera

El punto crítico del diagnóstico de Hidráulica apunta al comportamiento del deshielo cuando se consoliden las altas temperaturas continuas típicas de diciembre, enero y febrero. Si breves periodos cálidos de tres días bastaron para multiplicar por seis el volumen del río, la perspectiva ante olas de calor sostenidas de 10 o más días consecutivos enciende la máxima alerta técnica.

Consultado sobre ese escenario de temperaturas en continuo ascenso, Ginestar sintetizó el gran interrogante que desvela a las autoridades: "Ese sin duda es uno de los temas que más nos preocupa. La realidad es que cuando vengan más días de calor, la pregunta es cuánto más le queda a la montaña de nieve por derretir. Esa es la dinámica que toman estos días".

Con un manto nival aún espeso en la alta cumbre y caudales que oscilan drásticamente según el termómetro, Ginestar aseguró que el Departamento de Hidráulica mantiene guardias permanentes y labores de acondicionamiento de defensas en los puntos vulnerables.