En diálogo con DIARIO HUARPE, el presidente de la Junta de Riego de Calingasta, Horacio Rubilar, encendió las alarmas ante la crisis hídrica que sacude al departamento cordillerano. El acelerado deshielo en la alta montaña y las crecidas extraordinarias en estos últimos días de los ríos Los Patos y Castaño destruyeron las defensas preventivas ejecutadas en la zona. La fuerza del agua provocó el colapso de las obras en Barreal y Tamberías, generó el corte total de la Ruta Provincial 400 a Las Hornillas y dañó accesos a emprendimientos mineros. En El Molle y cerca del puente sobre el Río Blanco, la crecida inutilizó los pasos habituales, obligando a los trabajadores de servicios mineros de Glencore a realizar el cambio de turno a pie, y por ello, el proyecto El Pachón decidió suspender sus operaciones y evacuar su campamento.

Defensas ineficaces de Hidráulica y peligro en agua potable

Rubilar cuestionó duramente la efectividad de los trabajos encarados por el Departamento de Hidráulica de la provincia, señalando que las intervenciones con maquinaria pesada resultan ineficaces y contraproducentes al bloquear el cauce natural del agua. Explicó que la remoción de terreno sin base científica alteró la dinámica del río, incrementando el arrastre de piedras que por las noches resuenan con fuerza en el valle precordillerano.

"Lo que pedimos en su momento era que se hicieran enrocados, espigones para acompañar el flujo, pero no nos escucharon. Las defensas que construyeron funcionaron a medias porque nunca tenés que ir en contra del agua, sino buscándole la salida y no hacer tapones que por algún lado van a reventar. El peor remedio termina siendo la enfermedad", afirmó Rubilar a DIARIO HUARPE. Además, alertó sobre la vulnerabilidad del agua potable en Cerro Colorado, donde la unión de los canales San Guillermo y Castillo exige un entubado urgente para no dejar sin abastecimiento a la planta potabilizadora ante una creciente: "Es un problema transversal que afecta a toda la comunidad", agregó.

Convenios universitarios y plan técnico de contingencia

Ante esta emergencia, la comunidad exige medidas inmediatas y el asesoramiento científico de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) mediante convenios técnicos. Se busca que cátedras especializadas estudien las quebradas y elaboren un mapeo de riesgo para definir la ubicación exacta de defensas sin mover terreno indiscriminadamente. Un concepto que el doctor en geología Juan Pablo Milana puso sobre la mesa, semanas atrás, en este medio: "Intervenir sin estudios multidisciplinarios agrava los aluviones. El Gobierno debe convocar a los investigadores que estudian el transporte de sedimentos para diseñar obras preventivas reales y proteger a la sociedad"

Esta solicitud le da continuidad al expediente N.º 506-003667-26, presentado el 3 de noviembre ante la Gobernación e Hidráulica conforme a la Ley Provincial N.º 13-A, respaldando las notas del 4 y 14 de agosto.

Acción multisectorial y cuestión de Estado

Frente al riesgo inminente, vecinos, productores, el sector turístico, la Cámara Minera, escuelas, Gendarmería y uniones vecinales impulsaron reuniones multisectoriales. En ellas acordaron exigir al Intendente un recurso de amparo urgente y solicitar al Concejo Deliberante una ordenanza para estructurar Defensa Civil. Además, convocaron a una nueva asamblea para este miércoles 18 de noviembre a las 18:00, en el Centro Cultural de Barreal. En este marco, Rubilar exigió que la problemática se gestione como una cuestión de Estado ajena a disputas partidarias: "Pedimos que esto sea una política social y no una disputa política partidaria".

Infraestructura de medición y complejidad hidrológica

Según contó Rubiral el impacto del fenómeno también dañó severamente la infraestructura hidrológica de control. La estación de medición 110 quedó fuera de servicio tras verse superada por los niveles del cauce, que arrastraron los equipos y dejaron inhabilitada la balsa operativa.

La junta de riego y las instituciones autoconvocadas remarcan que la prevención no puede depender únicamente de actuar durante la emergencia. "Calingasta requiere una planificación hidrológica integral y profunda, sustentada en criterios técnicos científicos, responsabilidad institucional y participación comunitaria activa, garantizando obras definitivas de encauzamiento y limpieza periódica de cuencas para resguardar la vida de las familias, la producción agropecuaria y la conectividad vial departamental", concluyó Rubiral.