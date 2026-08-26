Industrias Chirino S.A. vuelve a quedar bajo cuestionamiento por su actividad en la región de Cuyo. Esta vez, una comunidad huarpe de Lavalle, Mendoza, denunció presuntas intervenciones no autorizadas en las inmediaciones de Laguna del Rosario, dentro del área correspondiente al Sitio Ramsar Lagunas de Guanacache.

Según publicó el elmedio.com de Mendoza, a partir de la denuncia, Guardaparques de la provincia vecina realizaron tareas de fiscalización y relevaron distintos sectores afectados. Según el informe de inspección, se detectó la apertura, con maquinaria pesada, de unos 20 kilómetros de caminos y la existencia de canteras utilizadas para la extracción de arcilla.

El relevamiento también consignó la presencia de flora nativa afectada por las tareas de movimiento de suelo y de sectores donde se acumuló material extraído. En una de las zonas inspeccionadas se identificaron canteras de al menos media hectárea, con montículos de arcilla que alcanzaban aproximadamente cuatro metros de altura.

La denuncia volvió a poner bajo la lupa la actividad de la empresa en un territorio ambientalmente sensible y reactivó, además, los reclamos que comunidades huarpes de San Juan y Mendoza vienen realizando desde hace años.

Una extracción que atraviesa la frontera provincial

Uno de los aspectos señalados por las comunidades es el circuito utilizado para trasladar el material. De acuerdo con el relevamiento y con los planteos formulados por representantes huarpes, maquinaria pesada y camiones batea vinculados a Industrias Chirino ingresarían desde San Juan hacia territorio mendocino para realizar tareas de extracción.

Las comunidades sostienen que la arcilla obtenida en Mendoza sería posteriormente trasladada nuevamente hacia San Juan. Ese mecanismo es señalado por los denunciantes como una forma de eludir los controles y dar apariencia de legalidad al material extraído.

Se trata, no obstante, de uno de los puntos que deberá determinar la investigación en curso, junto con las autorizaciones ambientales, mineras y territoriales que pudieran corresponder a las tareas relevadas.

La preocupación de las comunidades está vinculada además con el impacto que las excavaciones y los desmontes podrían generar sobre el funcionamiento de un humedal que cumple un papel central para la biodiversidad y para las poblaciones que históricamente habitan la zona.

Un humedal protegido internacionalmente

Las Lagunas de Guanacache, también conocidas como Bañados de Guanacache, constituyen uno de los principales sistemas de humedales de la región de Cuyo. El sistema se extiende por sectores de Mendoza, San Juan y San Luis y fue incorporado en 1999 a la lista de humedales de importancia internacional de la Convención Ramsar.

La protección internacional reconoce el valor ecológico del sistema y la necesidad de promover un uso racional de sus recursos. En ese contexto, las intervenciones sobre el suelo, la vegetación y los cursos naturales de agua requieren controles específicos de acuerdo con la normativa vigente.

Las comunidades huarpes advierten que la apertura de caminos, los movimientos de suelo y la extracción de arcilla pueden profundizar el deterioro de un ecosistema que atraviesa desde hace décadas un proceso de degradación y pérdida de agua.

La Ley General del Ambiente N° 25.675 establece principios y presupuestos mínimos para la protección ambiental. La determinación de eventuales infracciones y responsabilidades derivadas de las tareas denunciadas deberá surgir de las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.

El antecedente de Aguas Verdes y el Canal 4

La nueva denuncia tiene un antecedente directo en San Juan. En 2019, integrantes de la comunidad huarpe Aguas Verdes, ubicada en el departamento Sarmiento, denunciaron que las actividades vinculadas con la extracción de greda utilizada por la empresa afectaban el funcionamiento del Canal 4, un cauce relacionado con el aporte de agua hacia las lagunas.

Según los integrantes de la comunidad, la colocación de obstáculos por la empresa sobre el cauce reducían e interrumpían la circulación del agua. Los pobladores denunciaron entonces la progresiva pérdida del humedal, el deterioro de la vegetación y dificultades para sostener la actividad ganadera.

El conflicto llegó a la Justicia y derivó en un acuerdo que contempló una suma de 10 millones de pesos para acciones de remediación. Posteriormente, en abril de 2021, esos fondos fueron destinados a obras de recuperación hídrica a cargo de la Fundación FEISA.

Entre las intervenciones previstas se incluyeron cuatro azudes de tierra y 16 reservorios destinados a la captación de agua de lluvia.

Para la comunidad Aguas Verdes, aquel episodio constituye un antecedente de la situación que actualmente vuelve a plantearse en territorio mendocino. Y sostienen que el conflicto debe analizarse no solamente como un problema ambiental, sino también como una situación que involucra el territorio ancestral y las condiciones de vida de las poblaciones huarpes.

Otro antecedente en Potrerillos

La empresa también fue cuestionada en Mendoza por una situación ocurrida en 2023. En aquella oportunidad, el entonces diputado provincial Emanuel Fugazzotto denunció la extracción de material de embanque en la zona de la presa Potrerillos.

Tras las actuaciones correspondientes, la Dirección General de Minería de Mendoza dispuso la paralización de las tareas extractivas al considerar que la empresa no contaba con las autorizaciones necesarias para desarrollar esa actividad en el lugar.

La firma debió retirar el campamento instalado en la zona y afrontar tareas de remediación.

Ese antecedente vuelve a aparecer ahora en el marco de la nueva denuncia presentada por comunidades huarpes, aunque las autoridades deberán determinar si existe alguna relación administrativa o material entre aquel episodio y las actividades actualmente investigadas en Lavalle.

La investigación quedó en manos de los organismos mendocinos

Luego de la denuncia, el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza y organismos vinculados al control ambiental y minero participaron de las tareas de inspección en la zona.

El relevamiento permitirá determinar el alcance de las intervenciones detectadas, el origen y destino del material extraído, la titularidad de los terrenos afectados y, fundamentalmente, si las actividades contaban con las autorizaciones correspondientes.

También deberá establecerse el eventual impacto sobre el humedal y si las tareas realizadas generaron daños ambientales que requieran medidas de reparación o remediación.

Mientras la investigación avanza en Mendoza, el caso también genera preocupación en San Juan por el antecedente de Aguas Verdes y por el traslado interprovincial de maquinaria y materiales que denuncian las comunidades.

Ambiente de San Juan analiza la situación

Ante esta nueva denuncia, DIARIO HUARPE consultó a la Secretaría de Ambiente de San Juan para conocer si el organismo provincial intervendrá o realizará algún tipo de actuación a partir de los hechos relevados en Mendoza.

Desde el organismo señalaron que primero recabarán información sobre los relevamientos y procedimientos realizados en territorio mendocino. A partir de esos antecedentes, analizarán las medidas que eventualmente correspondan adoptar desde la provincia.

La respuesta abre ahora una instancia de seguimiento en San Juan, particularmente por los antecedentes existentes y por la denuncia de que parte de la maquinaria y del material involucrado en las tareas investigadas tendría vinculación con el territorio sanjuanino.

Mientras tanto, las comunidades huarpes reclaman que los controles ambientales se profundicen y que se determine quiénes son los responsables de las intervenciones detectadas en uno de los humedales más importantes de Cuyo.