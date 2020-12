Industrias Chirino aportará $10 millones para la perforación de agua en las Lagunas de Guanacache

La noticia se conoció esta semana tras celebrarse la segunda reunión intersectorial planteada en el marco del histórico acuerdo judicial del 15 de octubre en el juzgado de Paz de Sarmiento después de la causa iniciada por los laguneros huarpes de Guanacache ante el conflicto por el agua, por la alteración ambiental que se está produciendo en la zona, por la falta de caminos, de electricidad, de acceso a la salud, entre otras necesidades desatendidas y derechos vulnerados.

En el acto que se desarrolló en el tercer piso del Centro Cívico, los representantes de la empresa Chirino se comprometieron a colaborar con $10.000.000 para la realización de una perforación de agua para uso ganadero, mientras que el Ministerio de Minería y la Dirección de Hidráulica, a completar el resto del costo estimado para la obra.

“La reunión, en términos generales, tuvo puntos positivos y eso es lo celebramos”, dijo a DIARIO HUARPE Federico Sanna, patrocinante legal de la comunidad huarpe Aguas Verdes. “Pero todavía quedan algunos puntos por resolver que generan preocupación”, agregó. Entre ellos, principalmente, la falta de acuerdos y coordinación entre Minería y los demás organismos del Estado para determinar los procederes para hacer la anhelada y necesaria perforación.

Federico Sanna. abogado de la comunidad Huarpe Aguas Verdes.

“Vialidad Provincial y la Secretaría de Ambiente son organismos que no sólo vienen cumpliendo con los plazos previstos de obra, sino que se adelantan y no hay necesidad de estar detrás de ellos para que cumplan con la palabra asumida. Pero no es lo mismo con Minería, OSSE e Hidráulica”, dijo Sanna.

Más detalles del encuentro

Además de los representantes de la comunidad huarpe Aguas Verdes, de la Empresa Chirino S.A., de Minería e Hidráulica, también estuvieron presentes funcionarios del municipio de Sarmiento, de OSSE, de la Secretaría de Ambiente y de la Secretaría de Derechos Humanos.

Entre los otros puntos tratados figuran:

1. Se revieron los análisis de calidad de agua de perforaciones cercanas a la zona donde se proyecta perforar, emitidos por Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y el Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero – Industrial (CIPCAMI).

2. Se acordó hacer una reunión con el señor Garcés (donante de la parcela donde se realizaría la perforación) para definir de qué forma se realizará la donación a la comunidad.

Gracias a los reservorios de aguas que se pudieron hacer con las geomembranas los miembros de la comunidad pudieron volver a sembrar después de 15 años.

3. Se acordó realizar una reunión entre el ministro de Minería, el secretario de Ambiente, el director del Departamento de Hidráulica, los directivos de la empresa Chirino, los asesores letrados de las partes y los representantes de la comunidad huarpe con el señor Garcés para tomar decisiones sobre la distribución de las actividades pro realizar.

4. Hidráulica se comprometió a evaluar técnicamente la forma de llevar el agua a la comunidad y determinar costos aproximados, debido a que el sitio donde se proyecta la perforación de agua está a casi 12 kilómetros de distancia.

En los últimos años las cabezas caprinas se diezmaron por la falta de agua.

5. Se puso en discusión el proyecto del Municipio de Sarmiento que consiste en realizar una perforación en la comunidad Aguas Verdes, debido a que según los estudios de calidad de agua de la zona, arrojan que no es apropiada para uso agrícola ni ganadero. Dicho proyecto se evaluará con el consultor y se analizará la redistribución de los fondos para contribuir con la obra definida por la causa judicial.

6. El patrocinante legal de la Comunidad Huarpe solicitó al Ministerio de Minería una respuesta urgente sobre el punto 6 del acta judicial consistente en la adquisición de geomebranas e instalación en zonas inundables en territorio de las Lagunas de Guanacache.

Las geomebranas que se compraron con la donación que llegó de España se hicieron reservorios de agua.

7. Previo a la próxima reunión se deberá haber llegado a un acuerdo de los pasos a seguir como producto de la reunión entre todos los involucrados y el donante del espacio donde se realizará la perforación de agua.

8. La fecha estimada para la próxima reunión se estableció para la segunda quincena de enero del 2021

“Esperemos llegar a la próxima reunión con certezas del cómo se va a realizar la perforación de agua”, dijo Sanna. “Porque si no es así, se van a ir incumpliendo los plazos y en el mes de febrero tendremos que comunicar a la jueza que en algunos organismos del Estado no hay avance”, concluyó.