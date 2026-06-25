El histórico aislamiento de las Lagunas de Guanacache, en el departamento Sarmiento, está llegando a su fin de manera acelerada. Tras la confirmación de que, por primera vez en su historia, los habitantes de la zona contarán con servicio eléctrico domiciliario, ahora se suma un nuevo avance fundamental: la llegada de conectividad pública a través de la instalación de puntos de acceso a internet.

Patricio Gutiérrez, presidente de Innova San Juan, confirmó en diálogo con DIARIO HUARPE que, una vez que la línea eléctrica sea energizada por la empresa Naturgy, la agencia provincial procederá a instalar Access Points (APs) públicos en sectores estratégicos de las Lagunas. Este servicio está diseñado para que los pobladores puedan acceder a una conexión ante urgencias médicas, gestiones administrativas u otras necesidades básicas que hoy se ven obstaculizadas por la falta de señal en el territorio ancestral.

Puntos estratégicos para la comunicación

La planificación del proyecto ya cuenta con un relevamiento de campo donde se definieron los sitios donde se concentrará la señal.

La implementación del servicio de internet no busca una cobertura domiciliaria total inicial, sino establecer puntos de contacto vitales. Gutiérrez explicó que se colocarán inicialmente dos o tres equipos de transmisión para lograr una cobertura efectiva en áreas donde la gente suele concentrarse. Uno de los puntos definidos responde a una realidad cotidiana de los laguneros: un sector donde actualmente existe una escalera improvisada que los vecinos utilizan para intentar captar algo de señal móvil. En ese lugar, se proyecta instalar un poste formal aprovechando una bajada de energía ya existente para alimentar el tablero de conectividad.

El segundo punto clave será el Salón de Usos Múltiples (SUM) y la capilla que se encuentran en construcción. Este espacio, que cuenta con la colaboración de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el municipio, está pensado como un centro de apoyatura educativa y social. Aunque este sitio aún depende de que se concrete una bajada de energía específica para la obra del SUM, las autoridades municipales ya gestionan los trámites ante la empresa distribuidora para que la infraestructura esté lista en el corto plazo.

Inauguración prevista para el día de la Pachamama

La fecha objetivo para la puesta en funcionamiento de todo el sistema eléctrico y, consecuentemente, de los puntos de internet, es el 1 de agosto. La elección de este día no es casual: coincide con la celebración de la Pachamama, una festividad central para la identidad de las comunidades huarpes que habitan los puestos laguneros.

Para esa fecha, se espera que las 16 pilastras que la municipalidad debe instalar estén completas y que la empresa prestataria haya colocado los transformadores correspondientes. Una vez que la red eléctrica tenga tensión, el equipo técnico de Innova San Juan estima que la instalación de los equipos de internet demandará apenas entre tres y cuatro días de trabajo final.

Un plan de conectividad integral en Sarmiento

La llegada del servicio a las Lagunas es parte de un ambicioso plan de conectividad para todo el departamento Sarmiento que contempla un total de 56 puntos estratégicos. Según Gutiérrez, no se trata de un gasto sino de una inversión definitiva: cada punto de conexión tiene un costo aproximado de $300.000, una cifra que consideran menor frente al impacto social que genera.

“No cambia mucho la ecuación monetaria y le salvamos la vida a una persona si, en vez de caminar tanto para buscar señal, tiene el servicio más cerca”, destacó el funcionario. Además de las Lagunas, el proyecto ya ha avanzado con la instalación de Wi-Fi en plazas principales y dependencias públicas de localidades como Media Agua, Cañada Honda y Los Berros, y prevé extenderse próximamente hacia Cochagual Norte.

Saldar una deuda histórica

Este anuncio llega en un momento bisagra para las Lagunas de Guanacache. Durante décadas, los postes de luz pasaron por el frente de las casas como un símbolo de promesas incumplidas, mientras la comunidad sufría por la falta de servicios básicos. La movilización social iniciada por DIARIO HUARPE en 2019 y el acuerdo histórico firmado en 2020 en el juzgado de Paz de Sarmiento, establecieron una hoja de ruta que hoy, finalmente, muestra sus resultados más tangibles en materia de caminos y electricidad.

Si bien aún persisten desafíos críticos como el acceso al agua potable para las familias y la limpieza del Canal 4 para que las lagunas, hoy secas, resurjan, la combinación de energía eléctrica e internet representa una transformación profunda para la vida cotidiana, permitiendo desde la conservación de alimentos hasta una comunicación vital con los centros de salud y seguridad de la provincia.