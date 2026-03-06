En uno de los rincones más aislados del sureste sanjuanino, una deuda histórica comienza a saldarse. En diálogo con DIARIO HUARPE, el intendente del departamento Sarmiento, Alfredo Castro, confirmó que en un plazo estimado de un mes o mes y medio, 17 puestos de la comunidad de las Lagunas de Guanacache contarán, por primera vez en su historia, con energía eléctrica en sus hogares.

Este avance representa mucho más que una simple obra de infraestructura; es el fin de décadas de habitar en la penumbra, donde las familias se ven obligadas a "tropezarse con la oscuridad" al ingresar a sus viviendas. Según detalló el jefe comunal, el municipio ya concretó la compra de las 17 pilastras necesarias para realizar las conexiones domiciliarias. "Ya se habló con toda la comunidad porque las pilastras ya están todas compradas", afirmó Castro, precisando que los beneficiarios directos son familias radicadas en las lagunas del lado sanjuanino, muy cerca del límite con Mendoza.

Un compromiso que salda una deuda histórica

La llegada de la luz a los puestos laguneros es el resultado de un proceso sinuoso. Castro recordó que, si bien el tendido eléctrico principal fue ejecutado en la gestión pasada de gobierno, la conexión final a las viviendas nunca se concretó, dejando la obra inconclusa para los habitantes. "Nosotros nos comprometimos con la comunidad lagunera a ponerle a cada uno la pilastra y lo vamos a cumplir", señaló el intendente, asegurando que se encargará de terminar lo iniciado para que la energía finalmente fluya hacia el interior de los hogares.

Castro explicó que el censo previo realizado por la municipalidad permitió identificar con precisión los 17 puntos habitacionales que requieren la instalación inmediata. Para los pobladores de las Lagunas, ver los postes de luz pasar frente a sus casas sin poder acceder al servicio ha sido, durante años, un recordatorio de las promesas incumplidas. Aunque ahora, con un plazo perentorio de "menos de mes y medio", la expectativa crece entre los miembros de la comunidad originaria.

El origen de la lucha

Para comprender la magnitud de este anuncio, es necesario remontarse al 22 de agosto de 2019. En aquel entonces, los laguneros huarpes denunciaron públicamente a través de este medio que la empresa Chirino S.A. obstruía el curso natural del Canal 4 para beneficio propio. Esta acción ilegal no solo golpeaba el ecosistema, sino que vulneraba la supervivencia misma de quienes habitan ancestralmente la zona.

La caravana solidaria que llegó a las lagunas con miles de donaciones

La denuncia derivó en una movilización social sin precedentes y una campaña solidaria coordinada por DIARIO HUARPE que visibilizó la realidad socioambiental de las lagunas ante toda la provincia. Y a la par, ante el Juzgado de Paz de Sarmiento a fines de 2019. El proceso judicial, aunque ralentizado por la pandemia, culminó el 15 de octubre de 2020 con un histórico acuerdo interinstitucional firmado en el Salón Cultural de Sarmiento. En ese pacto participaron desde la comunidad huarpe Aguas Verdes hasta ministerios provinciales, organismos de agua y la propia empresa infractora.

Un día de encuentro y compartires que marcó el camino.

Los siete puntos y el "compás de espera"

El acuerdo de 2020 establecía una hoja de ruta clara para reparar los derechos vulnerados de la comunidad a través de siete ejes fundamentales: caminos, electricidad, mitigación ambiental, limpieza del Canal 4, agua potable para humanos, agua para animales y acceso a la salud. Sin embargo, la realidad actual muestra un panorama agridulce. De esos siete compromisos, solo la red vial y la obra eléctrica mostraron avances, aunque sin un final de obra formal hasta la fecha.

Los restantes cinco puntos permanecen en lo que los vecinos describen como un "inquietante compás de espera". Mientras la luz parece estar a la vuelta de la esquina, el acceso al agua sigue siendo el reclamo más urgente. Las lagunas continúan secas, el agua no llega por el Canal 4 y los animales —sustento vital de los puesteros— siguen muriendo de sed. Incluso obras de gran escala proyectadas, como el Acueducto Retamito, que fue anunciado e incluido en presupuestos anteriores, nunca se materializaron.

El grito ancestral por los derechos humanos

Detrás de cada pilastra que se instale en los próximos días, hay una comunidad de más de 200 personas, incluyendo a unos 80 niños y una veintena de adultos mayores que reclaman una asistencia médica integral y condiciones de vida dignas. Los líderes comunitarios, como el referente de la comunidad Aguas Verdes, José Díaz, insisten en que, si bien la energía eléctrica es un logro vital y lo celebran, la lucha no termina allí: "Lo que para nosotros es principal, todavía no llega: el agua", dice.

José Díaz, referente de la comunidad huarpe Aguas Verdes.

La comunidad originaria mantiene una postura de cautelosa esperanza frente al anuncio de Castro, ya que la experiencia previa con distintos niveles de gobierno ha sembrado dudas sobre el cumplimiento efectivo de los compromisos.

El pedido de los huarpes apunta no solo a los ejecutivos municipal y provincial, sino también a la Justicia, específicamente a la jueza de Sarmiento, María Eugenia Barassi, como garante del cumplimiento del acuerdo de 2020.

Un nuevo amanecer en el territorio lagunero

La instalación de las 17 pilastras marcará, sin duda, un antes y un después. Permitirá no solo iluminar las noches, sino también conservar alimentos, mejorar la comunicación y brindar un entorno más seguro para el crecimiento de los niños laguneros. Es un acto de justicia para un pueblo que ha resistido el olvido y la devastación de su ecosistema.

El futuro en las lagunas existe si los gobernantes no lo olvidan

El compromiso asumido por Alfredo Castro ante DIARIO HUARPE pone una fecha concreta al fin de la oscuridad en las Lagunas de Guanacache. Si se cumple en el plazo estipulado, este hecho quedará registrado como el día en que el Estado finalmente llevó un servicio básico a quienes han custodiado estas tierras desde tiempos ancestrales.