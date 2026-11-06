Los glaciares de la cuenca del río San Juan enfrentan un proceso acelerado de retroceso y alteración en su dinámica de conservación hídrica. Una investigación científica que analizó cuatro décadas de imágenes satelitales concluyó que la provincia registró el mayor ascenso de la línea de nieve al finalizar el verano en los Andes Centrales argentinos. La elevación alcanzó un promedio de 222 metros (±99 metros), dejando expuestas grandes superficies de hielo a la radiación solar y al derretimiento estival.

El trabajo fue realizado por un equipo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, liderado por Juan Cruz Ghilardi Truffa, y publicado en la revista científica internacional Journal of Glaciology. El estudio examinó 229 glaciares cubiertos por detritos en cinco cuencas andinas: San Juan, Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel. En la cuenca sanjuanina se evaluaron 47 glaciares que abarcan 150 kilómetros cuadrados, registrando las transformaciones más marcadas de la región cordillerana.

Inanición glaciar: cuerpos de hielo desprovistos de nieve estival

La línea de nieve marca la altura mínima donde permanece la cobertura nival al concluir el verano. Esa capa es crucial porque protege el hielo subyacente y representa una reserva de agua clave. Su ascenso implica que la nieve invernal se derrite por completo en los sectores medios y bajos, privando al glaciar de la capa indispensable para regenerar masa.

El impacto más grave identificado por los investigadores es la "inanición glaciar", situación que ocurre cuando la línea de nieve alcanza la cumbre máxima del glaciar. En este escenario, el cuerpo helado termina la estación cálida totalmente desnudo de nieve. Sin acumulación nival en los sectores altos que compense las pérdidas por derretimiento, el glaciar entra en un achicamiento progresivo y sostenido hacia su desaparición, con casos críticos como el glaciar Agua Negra.

San Juan y Mendoza encabezan esta problemática en la región. El promedio combinado de glaciares que quedan completamente sin nieve al cerrar el verano aumentó de 15 casos anuales en los años 80 a 28 en la década de 2020.

La megasequía como principal factor de aceleración

La investigación vincula este deterioro directamente con la crisis hídrica regional. El 92% del ascenso de la línea de nieve registrado ocurrió a partir de 2009, en coincidencia con la megasequía de los Andes Centrales. El análisis demostró que las alteraciones glaciares presentan una correlación más fuerte con la disminución de las precipitaciones níveas que con el incremento de las temperaturas.

En paralelo, se detectó un incremento del 20% en la cobertura de detritos sobre el hielo en las cuencas analizadas. En San Juan, estos materiales avanzan sobre las lenguas glaciares y ensanchan las morenas laterales. Si bien una capa gruesa de rocas puede actuar como aislante térmico en ciertos sectores, el avance de sedimentos evidencia el cambio en la superficie del hielo.

Preocupación por el agua

Los resultados adquieren especial importancia para San Juan por el papel que cumplen los glaciares como reservas naturales de agua en la cordillera. Asimismo, remarca que las abundantes nevadas del invierno de 2024, 2025 y 2026 no revierten la tendencia de 40 años; por lo tanto será necesario evaluar cuánta nieve resiste los meses de verano.

En resumen, el trabajo aporta información para comprender la evolución de los glaciares y mejorar las futuras proyecciones sobre su comportamiento frente a la crisis climática.