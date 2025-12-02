La romántica dedicación de Evangelina Anderson a su nuevo novio

Evangelina Anderson e Ian Lucas están en el centro de los rumores de un presunto noviazgo, que se han alimentado gracias a un llamativo intercambio de videos en redes sociales. Esta serie de "indirectas digitales" se suma a las imágenes previas que los mostraban "a los besos en un boliche", llevando a especular sobre la confirmación de la relación.

El coqueteo digital comenzó cuando Ian Lucas, quien se encuentra recientemente separado, compartió un video con la letra de una canción que hacía alusión a su vínculo con Anderson. La letra expresaba claramente un deseo de hacer pública la relación: "Confirman en la calle que contigo es que salgo. ¿Entonce' pa' qué mentirno' más?. No sé pa' qué seguir disimulando más".

Anderson respondió a esta dedicatoria romántica con otro video, en el que se la ve en la parte de atrás de un auto, sonriendo y con una actitud que denota que está "enamoradísima". La elección musical de la modelo fue el tema "She Will be Loved" de Maroon 5, una canción que trata sobre un hombre que se esfuerza por sanar y conquistar a una mujer que tiene el corazón roto. Este detalle ha generado suspicacias, pues se interpreta como un posible "palito para Martín Demichelis tras las infidelidades que salieron a la luz".

El fragmento específico que Evangelina Anderson eligió compartir de la canción, traducido, contiene un mensaje poderoso: "No me importa pasar todos los días afuera en tu esquina, bajo la lluvia torrencial. Buscar a la chica de la sonrisa rota, preguntarle si quiere quedarse un rato y ella será amada".

Para culminar el mensaje visual, "Al final del video, Evangelina Anderson le da un beso a la cámara". Estos gestos han sido interpretados como su forma de enviarse indirectas y confirmar que están iniciando un romance. Cabe destacar que las hijas de Anderson son grandes admiradoras del cantante, lo que podría haber facilitado su acercamiento.