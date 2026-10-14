Los activos argentinos operaban en baja este miércoles 14 de octubre, con retrocesos en las acciones que cotizan en Wall Street y en los bonos soberanos en dólares. En ese escenario, el riesgo país se mantenía en torno a los 595 puntos básicos, cerca de la barrera de las 600 unidades.

La tendencia negativa se observaba tanto en la plaza financiera local como en los mercados internacionales, donde las acciones estadounidenses retrocedían tras conocerse datos de inflación superiores a lo esperado. El contexto externo sumaba presión a una rueda marcada por la cautela de los inversores.

Las acciones argentinas, con mayoría de bajas

En el mercado porteño, el índice S&P Merval registraba una caída cercana al 0,5% hacia la mitad de la rueda. La tendencia también se reflejaba en los certificados de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, conocidos como ADR, que mostraban mayoría de pérdidas.

El retroceso se producía después de una jornada previa en la que los papeles argentinos habían registrado subas, pese al avance del riesgo país. La evolución de los activos locales continuaba condicionada por el comportamiento de los mercados internacionales y las expectativas financieras.

El riesgo país sigue cerca de los 600 puntos

El indicador elaborado por JP Morgan se ubicaba en 595 puntos básicos, de acuerdo con los datos difundidos durante la jornada. Este índice mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos argentinos y el de títulos considerados de referencia, como los del Tesoro de Estados Unidos.

La suba del riesgo país está vinculada con la caída de los bonos argentinos en dólares. Cuando sus precios bajan, el rendimiento exigido por los inversores aumenta y el indicador puede subir.

El martes, el riesgo país ya había avanzado hasta los 595 puntos, en una jornada en la que las acciones argentinas mostraron un comportamiento más favorable que los títulos de deuda.

Wall Street también opera con pérdidas

Los principales índices de Estados Unidos registraban bajas luego de que los datos de inflación de septiembre superaran las previsiones del mercado. La cifra reforzó las expectativas de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva, con posibles consecuencias sobre las tasas de interés y los activos financieros.

En este escenario, los inversores seguían de cerca la evolución de los indicadores económicos y el comportamiento de los bonos estadounidenses, factores que influyen en el costo del financiamiento y en el atractivo de los mercados emergentes.