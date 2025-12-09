Las pruebas que confirmaron el romance de Zaira Nara con un streamer

Zaira Nara y el streamer Santiago Baietti, popularmente conocido como Bauleti o Baulo, se encuentran en el centro de persistentes rumores de un posible romance. El vínculo comenzó a gestarse cuando el streamer la mencionó en redes sociales y ella reaccionó a su comentario.

Bauleti, un popular streamer argentino de 23 años, es una figura emergente consolidada por su contenido de comedia y anécdotas en plataformas como Kick, Instagram y TikTok, y se hizo famoso en el canal Mernosketti junto a Mernuel y Moski. Su posición en el cruce entre el streaming y los medios tradicionales se vio reforzada tras participar en ciclos como Cinco Minutos Más en Vorterix.

Publicidad

La temperatura del coqueteo virtual subió cuando Bauleti lanzó una frase audaz ante sus seguidores: "Yo este año lo termino de novio con Zaira Nara". La respuesta de la modelo con un emoji provocó que la especulación creciera. Zaira continuó alimentando los rumores al compartir una historia donde mostraba un regalo de él, añadiendo la frase: "Actitudes que valoro mucho".

Los guiños en redes sociales dieron paso a encuentros presenciales. La pareja fue vista junta en los recientes Premios Ídolo Argentina. Además, asistieron al show de Luck Ra en compañía de varios amigos, lo que llevó a que algunos aseguren que la situación superó el ámbito de la broma en redes.

Publicidad

El episodio más notable que avivó las especulaciones sucedió este fin de semana largo: Zaira publicó una Story en el Sunsetstrip de Hernán Cattaneo en Mendoza y, solo una hora después, el streamer del momento subió una foto imitando a Zaira, manteniendo la misma pose y bebiendo la misma cerveza.

La posible relación ya ha generado una base de fans en las redes sociales. De hecho, cuando Zaira quedó acorralada y le preguntaron directamente por el streamer, ella solamente respondió: "Aguante Bauleti".