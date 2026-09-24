La pobreza aumentó al 32,3% y la indigencia alcanzó el 7,5% durante el primer semestre de 2026, según informó este jueves el Indec. Tras conocerse los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la suba y puso el foco en la comparación con el mismo período de 2024, cuando ambos indicadores eran considerablemente superiores.

Los números oficiales muestran un deterioro frente al segundo semestre de 2025. La pobreza había cerrado aquel período en 28,2%, por lo que aumentó 4,1 puntos porcentuales. La indigencia, en tanto, pasó del 6,3% al 7,5%, una suba de 1,2 puntos.

Qué dijo Luis Caputo

Luego de la publicación del informe, Caputo utilizó su cuenta de X para referirse a los nuevos indicadores.

“Si bien las tasas de pobreza y de indigencia se incrementaron 4,1 puntos porcentuales y 1,2 puntos porcentuales en relación al semestre previo, ambas tasas registraron una fuerte baja en relación al primer semestre de 2024”, escribió el ministro.

En esa comparación, Caputo señaló que la pobreza pasó del 52,9% registrado durante los primeros seis meses de 2024 al actual 32,3%. En el caso de la indigencia, indicó que retrocedió del 18,1% al 7,5% durante el mismo período de comparación.

Sin embargo, si la comparación se realiza con períodos más recientes, los datos muestran otra evolución. Frente al primer semestre de 2025, cuando la pobreza había alcanzado el 31,6%, el indicador aumentó 0,7 puntos porcentuales. En relación con los últimos seis meses de 2025, la diferencia fue de 4,1 puntos.

Por qué aumentaron la pobreza y la indigencia

Uno de los factores reflejados en el informe fue la diferencia entre la evolución de los ingresos y el aumento de las canastas utilizadas para medir pobreza e indigencia.

Durante el semestre, el ingreso per cápita familiar aumentó en promedio 11,5%, mientras que la canasta básica alimentaria creció 21,4% y la canasta básica total avanzó 19,6%.

Entre los hogares pobres, el ingreso familiar total promedio fue de $922.755, mientras que la canasta básica total promedio utilizada para esos hogares alcanzó $1.440.395.

La situación en San Juan

Los datos también muestran que Cuyo fue la segunda región con mayor incidencia de pobreza durante el primer semestre de 2026. El indicador llegó al 36,7%, detrás del Noreste, que registró 41,5%.

En el Gran San Juan, específicamente, la pobreza alcanzó al 36,8% de las personas relevadas. El registro quedó por encima del 32,3% correspondiente al total de los 31 aglomerados urbanos incluidos en la medición del Indec.

Además, los niños y adolescentes volvieron a ser el grupo con mayor incidencia a nivel nacional: el 44,5% de los menores de hasta 14 años vivía en hogares ubicados debajo de la línea de pobreza durante el período analizado.