El Gobierno nacional concretó este jueves 5 de noviembre un nuevo pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) por casi 880 millones de dólares, correspondiente a un vencimiento de deuda previsto para comienzos de mes. La operación impactó directamente en las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que finalizaron la jornada en US$49.642 millones, por debajo de la barrera de los US$50.000 millones.

El desembolso se produjo en un contexto de presión sobre las cuentas en moneda extranjera del Tesoro. Según el calendario del organismo internacional, la obligación ascendía a US$876,7 millones y correspondía al vencimiento del 1 de noviembre, aunque Argentina tenía la posibilidad de cancelarlo durante todo el mes sin incurrir en atrasos.

Pese a que el Banco Central adquirió US$42 millones durante la jornada, las reservas internacionales brutas registraron una caída de US$793 millones respecto del cierre anterior. El impacto del pago fue parcialmente compensado por la suba del valor del oro, uno de los activos que integran las tenencias de la autoridad monetaria.

El Gobierno espera un nuevo desembolso del FMI

Mientras busca reforzar sus reservas, el equipo económico encabezado por Luis Caputo aguarda la aprobación de un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional por aproximadamente US$900 millones.

El Gobierno alcanzó un acuerdo técnico con el personal del organismo en el marco de la tercera revisión del programa firmado en 2025. Sin embargo, para que los fondos ingresen al país todavía resta la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, prevista para principios de diciembre.

De concretarse, el giro permitiría sumar divisas antes del último vencimiento del año, programado para el 28 de diciembre, cuando Argentina deberá afrontar otro pago cercano a los US$338 millones.

La demora en la llegada de estos recursos representa uno de los desafíos para la administración de Javier Milei, que necesita reunir dólares para cumplir con sus compromisos sin profundizar la reducción de las reservas.

Cuántos dólares necesita Argentina para pagar sus próximas deudas

Las obligaciones financieras no terminan con el pago realizado este jueves. De acuerdo con estimaciones de la consultora Outlier, Argentina necesitará alrededor de US$5.000 millones entre el cierre de 2026 y los primeros meses de 2027 para afrontar compromisos con organismos internacionales y vencimientos de bonos.

Frente a este escenario, el Gobierno analiza diferentes alternativas para conseguir financiamiento, entre ellas nuevas colocaciones de deuda, préstamos y operaciones con organismos multilaterales.

Además, existen gestiones avanzadas para obtener aproximadamente US$1.000 millones adicionales antes de fin de año, mientras que otros US$340 millones podrían provenir de la privatización de AySA.

Sin embargo, estos ingresos todavía no están completamente asegurados, por lo que el equipo económico deberá definir cómo reunir los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones.

Los millonarios vencimientos que enfrentará el país en 2027

El calendario de deuda representa otro desafío para la economía argentina. Durante 2026, los pagos al FMI sumarán aproximadamente US$4.483 millones, mientras que para 2027 están previstos compromisos por otros US$7.840 millones.

La situación será aún más exigente entre 2028 y 2032, período en el que los vencimientos anuales con el organismo superarán los US$8.000 millones.

En total, entre 2027 y 2046, Argentina deberá afrontar obligaciones superiores a los US$73.500 millones con el Fondo Monetario Internacional.

Por ahora, el principal objetivo del Gobierno será garantizar los dólares necesarios para cumplir con los próximos vencimientos y sostener la acumulación de reservas, en un contexto en el que las necesidades de financiamiento seguirán marcando la agenda económica.