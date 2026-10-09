La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se reunió con el presidente Javier Milei durante más de dos horas en Olivos, en medio de las diferencias que ambos mantienen sobre distintos temas de la agenda oficialista.

Tras el encuentro, Bullrich aseguró que mantuvo una "conversación profunda" con el mandatario y afirmó que hablaron "de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad". Cerró su publicación con la sigla TMAP, que significa "todo marcha de acuerdo al plan".

Milei también se refirió al encuentro y lo presentó como un "desayuno de trabajo" para abordar "todos los temas a fondo".

Una reunión después de varios cruces

El encuentro se produjo luego de varias semanas en las que Bullrich expresó reparos sobre decisiones del Gobierno y cuestionó aspectos de la coordinación política dentro del oficialismo.

Uno de los principales puntos de conflicto fue el tratamiento del Presupuesto 2027 y las modificaciones vinculadas a Discapacidad. La senadora había señalado que no había sido informada sobre el contenido de esos artículos pese a integrar la mesa política.

Bullrich también cuestionó la coordinación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo y apuntó contra el Ministerio de Economía por cambios que, según planteó, no habían sido anticipados a la conducción parlamentaria.

A comienzos de esta semana, la legisladora había participado además de una reunión de gabinete encabezada por Milei en la Casa Rosada. Luego, desde el Gobierno intentaron bajar el tono de la disputa y sostuvieron que Bullrich respalda la candidatura presidencial de Milei para 2027.

La Ley de Tierras volvió a tensar la relación

Otro de los temas que generó diferencias fue la Ley de Tierras Rurales. Bullrich cuestionó la estrategia oficial de avanzar con una discusión legislativa mientras continuaba abierta la disputa judicial sobre el artículo 154 del DNU 70/2023.

La discusión adquirió mayor relevancia este viernes, cuando la Corte Suprema suspendió provisoriamente los efectos de ese artículo, que había derogado la Ley 26.737 de Tierras Rurales.

La decisión dejó nuevamente vigentes las restricciones que establece esa legislación para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, al menos hasta que avance el análisis judicial sobre el planteo de fondo.

Bullrich mantiene un rol clave en el Senado

Pese a las diferencias, Bullrich conserva un papel central para el oficialismo en el Senado, donde La Libertad Avanza necesita negociar con otros bloques para avanzar con sus principales proyectos.

La reunión con Milei se produjo en ese contexto y buscó encauzar una relación que había quedado expuesta por los cruces públicos de las últimas semanas.

Por ahora, tanto Bullrich como el Presidente eligieron mostrar una señal de diálogo después de las diferencias, mientras el oficialismo se prepara para una etapa marcada por nuevas discusiones legislativas.