El Ministerio de Economía informó al Senado que cuatro proyectos mineros de San Juan adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) registran una inversión ejecutada conjunta de US$ 1.077,5 millones. El dato figura en la respuesta 638 del Informe de Gestión N.º 146, que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó el 25 de noviembre.

La cifra es provincial y consolidada: el informe no indica cuánto ejecutó cada proyecto ni precisa la fecha de corte del monto.

Los cuatro proyectos sanjuaninos

Los emprendimientos incluidos son Vicuña, Los Azules, Nuevo Gualcamayo y Veladero. Vicuña se desarrolla entre Iglesia y Jáchal, Veladero está en Iglesia y Los Azules, en Calingasta. Según el informe, sus inversiones totales previstas son estas:

- Vicuña (Josemaría y Filo del Sol): US$ 9.737 millones.

- Los Azules, con construcción de la mina y de una planta de cátodos de cobre: US$ 2.672 millones.

- Nuevo Gualcamayo, proyecto Carbonatos Profundos (oro y plata): US$ 665 millones.

- Veladero, ampliación con las fases 8 y 9 del sistema de lixiviación: US$ 436 millones.

Los montos corresponden a planes de distinta escala y no equivalen a dinero desembolsado ni a avance físico de obra. Tampoco son datos de empleo ya generado: las cifras de puestos son estimaciones y no un registro de personas contratadas. Entre los puestos directos previstos para la etapa operativa figuran 1.600 en Vicuña, 994 en Los Azules, 700 en Nuevo Gualcamayo y 24 en Veladero. Según las proyecciones de las empresas, los cuatro proyectos prevén en conjunto más de 44.600 puestos de trabajo.

Qué dicen desde la provincia

El gobernador Marcelo Orrego sostuvo, tras la aprobación del RIGI de Vicuña, que más del 81% de los trabajadores directos del proyecto son sanjuaninos, y se habló además de más de 150 proveedores locales. Son datos atribuidos al mandatario, que no figuran en el informe del Senado.

Sobre ese mismo proyecto, la resolución que aprobó el RIGI exige cumplir US$ 2.009 millones durante los primeros 24 meses para validar los beneficios fiscales y cambiarios.

Qué dice Economía sobre el régimen

El informe señala que hay 13 proyectos mineros aprobados en el RIGI en todo el país, de los 29 aprobados en total. Según la respuesta oficial, el balance de ejecución toma la última información presentada por las sociedades a cargo de cada proyecto.

Ante las críticas por la exportación de concentrados sin refinar, Economía respondió que los proyectos de procesamiento e industrialización también pueden adherir al RIGI y acceder a los mismos beneficios que los de extracción.

El Gobierno sostiene además que los beneficios del régimen no constituyen un costo fiscal, porque habilitan inversiones que sin él no se concretarían. Reconoció que el Presupuesto 2027 no incluye una estimación del gasto tributario del RIGI y que esa cuantificación se hará en etapas posteriores.

Las críticas

Una consultora privada, EcoGo, estimó en US$ 8.493 millones el valor presente de los beneficios fiscales para 23 proyectos del régimen. Legisladores justicialistas cuestionaron las cifras oficiales.