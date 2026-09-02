Facundo Perrone, presidente de la Junta Departamental del PJ de Rivadavia, planteó que el peronismo sanjuanino debe avanzar hacia una nueva etapa que supere la interna entre José Luis Gioja y Sergio Uñac, aunque sin prescindir del protagonismo de ambos dirigentes. En diálogo con El Café de la Política, de HUARPE TV, sostuvo que la construcción para 2027 debe surgir “de abajo para arriba”, con unidad, renovación y participación.

“Tenemos que mirar y empezar una construcción de un peronismo nuevo que va más allá de Gioja, de Uñac y la interna partidaria, en el cual la construcción se hace abajo para arriba, se hace con todos”, afirmó Perrone al analizar el escenario interno del PJ.

El dirigente, identificado históricamente con el giojismo y cercano al exgobernador José Luis Gioja, evitó plantear una ruptura con los principales referentes de los últimos años. Por el contrario, señaló que tanto Gioja como Uñac “tienen mucho para aportar”, pero remarcó que existe una dirigencia intermedia y joven que debe asumir mayor protagonismo en la construcción futura.

Perrone vinculó esa renovación con la derrota electoral de 2023, cuando el justicialismo perdió la Gobernación después de 20 años. Evitó responsabilizar a un solo sector y sostuvo que el proceso previo, atravesado por internas y cinco elecciones, terminó afectando al espacio. “Me parece que hay que mirar para adelante, hay que empezar a construir con todo y lo que viene”, expresó.

En ese camino, también rechazó que las candidaturas sean definidas por acuerdos entre sectores o por el “dedo”. Para Perrone, el PJ debe recuperar mecanismos de participación que legitimen a sus postulantes. “Tenemos que terminar de las internas o el dedo, porque no nos han hecho bien en las últimas elecciones”, sostuvo, y defendió la posibilidad de resolver las candidaturas mediante PASO o internas abiertas.

Kicillof, la apuesta nacional de Perrone para 2027

El segundo eje político que marcó Perrone fue su respaldo al gobernador bonaerense Axel Kicillof. El dirigente sanjuanino confirmó que trabaja en la provincia con el Movimiento Derecho al Futuro y planteó que ese espacio buscará construir una alternativa nacional y provincial para 2027.

“Queremos que Axel Kicillof sea presidente de la Nación y vamos a construir en cada provincia y en la provincia de San Juan en cada departamento”, afirmó.

Perrone fue todavía más categórico al evaluar el posicionamiento nacional del mandatario bonaerense. “No me cabe ninguna duda que es el dirigente” con mayores posibilidades dentro del peronismo y lo definió como “el candidato del peronismo por naturaleza del 2027 para nosotros”. Entre sus atributos destacó la gestión, la experiencia y la honestidad.

Consultado sobre una eventual segunda vuelta contra Javier Milei, descartó que el balotaje represente necesariamente una ventaja para el actual Presidente. “Primera o segunda vuelta, me parece que el resultado va a ser el mismo”, afirmó. Según su lectura, la ciudadanía buscará una alternativa al Gobierno nacional y el desafío del peronismo será ofrecer “un proyecto superador” antes que limitarse a una disputa contra el oficialismo.

Textuales

Facundo Perrone / Dirigente peronista

“Tenemos que mirar y empezar una construcción de un peronismo nuevo que va más allá de Gioja, de Uñac y la interna partidaria". “Queremos que Axel Kicillof sea presidente de la Nación y vamos a construir en cada provincia y en la provincia de San Juan en cada departamento”.

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