El conflicto ambiental e infeccioso derivado de la severa proliferación de moscas en el departamento de Santa Lucía sumó un avance judicial determinante. El doctor Juan Manuel Rivero, en representación legal de la Asociación Civil Club Atlético Argentino, presentó ante el Segundo Juzgado de Faltas una formal ampliación de la denuncia ambiental en el marco del Expediente Contravencional N° 127/26. La presentación judicial apunta de manera directa contra el establecimiento de producción avícola situado en calle Balcarce, entre Carlos Pellegrini y las inmediaciones del cementerio municipal, al cual señala por operar en absoluta clandestinidad sanitaria y comercial.

Como fundamento principal de la presentación, el letrado advirtió que el criadero opera en total ilegalidad al carecer de la inscripción obligatoria en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Esta irregularidad de alcance nacional fue informada el pasado 21 de octubre por DIARIO HUARPE tras consultar los padrones sanitarios oficiales. A ello se suma la falta de la debida habilitación comercial y municipal de Santa Lucía.

Ante este panorama, se solicita con carácter de extrema urgencia la clausura inmediata del lugar para salvaguardar la salud pública de los vecinos del sector y de los socios del club deportivo.

Nuevos adherentes y pedido de intervención

Adicionalmente, el escrito presentado por el doctor Rivero incorpora una nómina de nuevos vecinos y entidades adherentes afectadas por la misma problemática ambiental.

A través de esta adhesión comunitaria, los damnificados solicitaron la pronta intervención de las autoridades competentes, requiriendo la actuación coordinada de la Municipalidad de Santa Lucía y de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia para articular un plan de saneamiento definitivo.

Cabe recordar que la acción legal se inició a principio de octubre contra el establecimiento avícola ubicado entre las calles Balcarce y Pellegrini de la Ciudad de Santa Lucía, el cual genera una grave proliferación de moscas debido a la acumulación inadecuada de estiércol y materia orgánica. Dicha situación cuenta con respaldo técnico a partir de un informe biológico elaborado por el grupo Gedinaa, que detectó más de 1.500 moscas en pleno invierno y alertó sobre la presencia de la especie Muscidae, vector mecánico de más de 65 patógenos.

El avance de la causa judicial y los informes técnicos pendientes

Asimismo, esta semana el juez interino a cargo del Segundo Juzgado de Faltas, doctor Marcelo Espósito, contó a DIARIO HUARPE que la causa judicial avanza de manera constante y que se encuentra a la espera del informe de la Policía Ecológica para evaluar las condiciones de campo y dictar la sentencia correspondiente.

El magistrado remarcó que, por tratarse de un problema directo de salud pública, el juzgado actuará con la firmeza que exige la ley, contemplando aplicar multas, planes de remediación o la clausura definitiva del predio clandestino.

Mientras la comunidad convive con el uso constante de fumigaciones y el encierro forzado, las familias y autoridades del club aguardan una resolución judicial firme que restituya la salubridad ambiental en la zona.