El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 y dio a conocer las principales variables económicas que espera para el próximo año. Entre los datos centrales aparecen una inflación anual del 21,1%, un dólar oficial de $1.728 para diciembre y un crecimiento de la economía del 4%.

Las estimaciones forman parte del escenario utilizado por la administración de Javier Milei para calcular los ingresos, gastos y recursos con los que contará el Estado durante 2027, un año que además estará marcado por las elecciones.

Uno de los datos que más atención genera es la evolución de los precios. Según las proyecciones difundidas junto al proyecto, el Ejecutivo espera que la inflación se ubique en torno al 21% durante 2027. La cifra implicaría una desaceleración respecto de los niveles previstos para este año.

La estimación oficial se encuentra cerca de las expectativas que actualmente maneja el mercado. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central ubicó la mediana de las previsiones privadas de inflación para 2027 en 20,5%.

A cuánto proyecta el Gobierno el dólar para fines de 2027

Otro de los números centrales es el tipo de cambio. El Presupuesto contempla que el dólar oficial termine diciembre de 2027 en $1.728.

La cotización prevista resulta clave para las cuentas públicas, ya que influye en los ingresos relacionados con el comercio exterior y en las obligaciones del Estado denominadas en moneda extranjera.

La proyección cambiaria también tendrá especial atención por tratarse de un año electoral, período en el que históricamente aumenta la demanda de dólares como cobertura frente a la incertidumbre política y económica.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que desde el Gobierno consideran que 2027 no tendrá necesariamente la misma dinámica cambiaria que otros años electorales. Entre los factores mencionados aparecen una mayor acumulación de reservas y los mecanismos de respaldo financiero disponibles.

El Gobierno espera que la economía crezca 4%

El escenario económico diseñado para el próximo año también contempla un crecimiento del Producto Bruto Interno del 4%.

La proyección oficial es más optimista que la estimación promedio del mercado. Según el último relevamiento del Banco Central, los analistas privados calculan que la economía podría crecer alrededor de 2,9% durante 2027.

El crecimiento económico es otra de las variables fundamentales para elaborar el Presupuesto, ya que condiciona la recaudación tributaria y, por lo tanto, la cantidad de recursos disponibles para financiar los gastos del Estado.

El proyecto ahora deberá comenzar su recorrido por el Congreso, donde oficialismo y oposición discutirán las previsiones de ingresos, gastos, resultado fiscal y las partidas asignadas a las diferentes áreas de la administración nacional.