El Concejo Deliberante de Calingasta aprobó recientemente un proyecto de resolución del concejal Heber Leonel Tapia Pérez para exigir que la Dirección de Hidráulica de San Juan responda "con carácter de pronto despacho" a las comunicaciones y resoluciones cursadas por el cuerpo. El pedido se centra específicamente en las concesiones de aguas temporarias otorgadas a empresas mineras y en los montos percibidos por tal concepto.

El pronto despacho es un mecanismo administrativo que se utiliza para destrabar un trámite cuando el organismo público no contesta dentro de los plazos establecidos. Según explicó Tapia a DIARIO HUARPE, la resolución ya fue aprobada por el Concejo y ahora debe ser notificada a Hidráulica. A partir de esa notificación, el organismo tendrá un plazo de cinco días hábiles para dar respuesta.

"Lo presenté en el marco institucional del Concejo... fue una resolución y se aprobó, así que estimo que me van a notificar desde Secretaría Administrativa cuando esté presentado ya en Hidráulica, porque ahí empezarían a correr los días para que se piden en pronto despacho", detalló el edil.

Qué información se solicita

De acuerdo con el texto aprobado, el Concejo requiere que Hidráulica detalle la totalidad de los permisos de uso de aguas temporarias y concesiones de aguas permanentes otorgadas a proyectos mineros en el departamento. La solicitud incluye la individualización de los proyectos beneficiarios, las fechas de otorgamiento y vigencia, las fuentes de captación (cursos de agua o perforaciones), los volúmenes autorizados y, fundamentalmente, los montos percibidos por cada permiso.

Además, se pide que Hidráulica informe si existen deudas o cánones impagos vinculados a esos permisos y cuál es el destino presupuestario de los fondos recaudados. El objetivo declarado en el proyecto es conocer si existe algún mecanismo de afectación específica o reinversión de esos recursos en obras de infraestructura hídrica, adquisición de maquinaria o equipamiento para el propio departamento de Calingasta.

El antecedente de julio

Este proyecto de resolución se enmarca en una serie de pedidos de informes que el Concejo de Calingasta viene realizando desde mediados de año. En julio pasado, el cuerpo aprobó la Comunicación N° 050-CD-2026, que solicitaba un relevamiento sobre la cantidad y ubicación de perforaciones públicas y privadas, activas e inactivas, en el departamento, además de un análisis del comportamiento de los acuíferos.

En aquella oportunidad, el director de Hidráulica, José María Ginestar, reconoció en diálogo con este diario la necesidad de inversión en la zona, pero aclaró que la mayoría de los proyectos mineros de Calingasta se encuentran en etapa de exploración, lo que genera permisos temporarios y no los ingresos millonarios que dejaría una concesión de agua permanente.

Consultado sobre si ha habido respuestas a esos pedidos, Tapia fue categórico: "Le mentiría si le digo que hay algo, porque no tenemos respuesta de Hidráulica y lo hemos pedido en más de tres oportunidades".

El interés del Concejo surgió a mediados de este año, cuando trascendió el pedido de concesión de agua del proyecto minero Los Azules, que todavía no se aprueba, y el monto que la empresa debería pagar por ese derecho: cerca de US$5 millones.

Ese dato encendió la discusión sobre el destino de los fondos. La Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (Casemica) pidió que se agilizara el trámite para que esos recursos se invirtieran en obras hídricas locales, mientras que la Junta de Riego tomó distancia y reclamó una evaluación técnica independiente. En ese contexto, el concejal Heber Tapia presentó la comunicación que luego se convirtió en el pedido de informes que hoy, a través del pronto despacho, busca destrabar Hidráulica.

Calingasta concentra proyectos como Los Azules, Altar, Coipita, Pachón y Casposo. Con el pronto despacho aprobado, el Concejo busca que Hidráulica transparente la relación entre el agua que utiliza la industria y los recursos que esos permisos dejan en las arcas provinciales.