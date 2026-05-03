El buen momento de San Martín de San Juan tuvo un freno este domingo en Buenos Aires. El Verdinegro cayó 2 a 0 frente a Colegiales en Munro, por la fecha 12 de la Primera Nacional, y no pudo ingresar a la zona de clasificación.

El equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli llegaba con confianza luego de las victorias ante Midland y Quilmes, resultados que habían acomodado al conjunto sanjuanino en la tabla. Sin embargo, el arranque del partido complicó rápidamente el panorama.

Apenas al minuto de juego, Franco Zicarelli aprovechó una jugada ofensiva del local y marcó el 1 a 0 para Colegiales. El golpe obligó a San Martín a adelantarse en el campo, aunque le costó generar situaciones claras durante gran parte del encuentro.

En el primer tiempo, Leonardo Monje fue amonestado y el Verdinegro se fue al descanso abajo en el marcador. Para la segunda mitad, Schiapparelli movió el banco con los ingresos de Guillermo Acosta, Gabriel Hachen, Genaro Rossi y Nicolás Iachetti, buscando mayor peso ofensivo.

El trámite se mantuvo parejo, pero el conjunto local encontró espacios en el cierre del partido. A los 38 minutos del complemento, Nicolás Toloza selló el 2 a 0 definitivo para el Tricolor y dejó sin reacción al equipo sanjuanino.

Con esta derrota, San Martín dejó pasar una oportunidad importante para acercarse al lote de arriba en una categoría marcada por la paridad. Ahora deberá volver a sumar en la próxima fecha para mantenerse cerca de los puestos de clasificación.