La actividad industrial minera en Argentina continúa mostrando signos de expansión. De acuerdo con el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el sector registró en abril un crecimiento interanual del 9,5%, mientras que el acumulado del primer cuatrimestre de 2026 exhibe una mejora del 7,4% respecto al mismo período del año anterior.

El desempeño refleja el buen momento que atraviesan varios segmentos de la industria extractiva, particularmente aquellos vinculados a los metales preciosos y a los minerales estratégicos para la transición energética.

Uno de los principales motores de la expansión fue la extracción de minerales metalíferos, que registró un incremento del 12,5% en comparación con abril de 2025. Dentro de este grupo, sobresalió la producción de plata, oro y sus concentrados, que avanzó un 15,8% interanual y aportó la mayor incidencia positiva al crecimiento del sector.

También mostró números favorables la producción de bullón dorado o doré, que aumentó un 7,4% durante abril y acumula una mejora del 7,2% en los primeros cuatro meses del año. Este producto representa uno de los principales componentes de las exportaciones mineras argentinas.

El informe del INDEC revela, sin embargo, que el crecimiento no fue homogéneo en todos los segmentos. La extracción de hierro, cobre, plomo y cinc registró una caída interanual del 55,4% en abril. A pesar de ello, el acumulado anual de este grupo continúa siendo positivo, con una variación del 9,2%.

Otro de los rubros que mostró una fuerte expansión fue el de minerales no metalíferos y rocas de aplicación, que creció un 45,5% interanual. Buena parte de ese resultado estuvo explicado por el incremento del 150,3% en la extracción de sal.

Por su parte, el litio volvió a consolidarse como uno de los sectores más dinámicos de la minería nacional. La producción de carbonato de litio y otros minerales asociados registró una suba del 79% interanual. Durante abril se beneficiaron 11.466 toneladas de carbonato de litio, un 60,4% más que en igual mes de 2025.

El reporte también destacó el aporte del sector hidrocarburífero. La extracción de petróleo crudo aumentó un 19,1% respecto al año pasado, impulsada exclusivamente por el petróleo no convencional, cuya producción avanzó un 39,2%. Este crecimiento permitió compensar la caída del 10% observada en el segmento convencional.

Con estos resultados, la actividad minera argentina mantiene una trayectoria positiva durante 2026 y refuerza las expectativas de crecimiento de una industria que se posiciona como uno de los principales motores de generación de exportaciones e inversiones en el país.