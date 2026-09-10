El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 2,6% durante agosto de 2026. De esta manera, una familia compuesta por dos adultos y dos menores necesitó ingresos por al menos $1.605.497 para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

El dato mostró una variación superior a la inflación general del mes, que se ubicó en 1,7%. La diferencia refleja que el costo de los bienes y servicios considerados esenciales para una familia registró un incremento más acelerado que el promedio de precios de la economía.

Con el resultado de agosto, la CBT acumuló una suba de 22,7% en lo que va de 2026. En la comparación interanual, el incremento alcanzó 38,3%.

El indicador es una referencia clave para medir la pobreza en Argentina, ya que contempla tanto alimentos como otros bienes y servicios indispensables para la vida cotidiana de los hogares.

Cuánto se necesitó para no ser pobre

La Canasta Básica Total establece el umbral mínimo de ingresos necesarios para cubrir consumos esenciales. Aquellas familias cuyos ingresos se encuentran por debajo de ese valor son consideradas estadísticamente pobres.

Durante agosto, el monto requerido para un hogar tipo superó los $1,6 millones mensuales. El dato refleja el impacto que siguen teniendo los aumentos de precios sobre el presupuesto familiar, aun en un contexto de desaceleración inflacionaria.

La evolución de la CBT es seguida de cerca por especialistas, organismos públicos y consultoras privadas porque permite evaluar el costo real de sostener un nivel básico de consumo.

Además, constituye una herramienta central para analizar la situación social y la capacidad adquisitiva de los ingresos frente al avance de los precios.

La indigencia también registró una suba de 2,6%

El INDEC informó además que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada para medir la indigencia, aumentó 2,6% durante agosto.

Este indicador contempla únicamente los alimentos necesarios para cubrir requerimientos nutricionales mínimos. En consecuencia, marca el ingreso mínimo indispensable para evitar una situación de indigencia.

Según los datos oficiales, una familia tipo necesitó $726.469 para cubrir exclusivamente sus necesidades alimentarias básicas. Al igual que ocurrió con la CBT, la variación mensual de la CBA se ubicó por encima de la inflación general del mes.

Los aumentos acumulados durante 2026

La Canasta Básica Alimentaria acumuló una suba de 23,2% en los primeros ocho meses del año. En la comparación con agosto de 2025, el incremento alcanzó 39,6%. Por su parte, la Canasta Básica Total registró una variación acumulada de 22,7% desde enero y de 38,3% en los últimos doce meses.

Los datos fueron difundidos en simultáneo con el Índice de Precios al Consumidor, que mostró una inflación de 1,7% en agosto, un acumulado de 21,3% en lo que va del año y una variación interanual de 33,5%.

La diferencia entre la evolución de las canastas y la inflación general evidencia que algunos de los bienes y servicios esenciales continúan mostrando aumentos superiores al promedio.

El comportamiento de estos indicadores será observado de cerca durante los próximos meses, ya que impactan directamente sobre los niveles de pobreza e indigencia y constituyen una de las principales referencias para evaluar la situación económica y social del país.