Una familia tipo necesitó $1.632.505 en septiembre para no ser pobre

Una familia de cuatro integrantes necesitó ingresos por $1.632.505 durante septiembre para no quedar por debajo de la línea de pobreza. La canasta básica total aumentó 1,7% en el mes, según informó este martes el Indec.

Para evitar caer en la indigencia, ese mismo hogar requirió $738.690. La canasta básica alimentaria también registró un incremento mensual de 1,7%.

Ambos indicadores quedaron por debajo de la inflación general de septiembre, que fue de 1,9%. Sin embargo, en la comparación interanual, la canasta alimentaria acumuló una suba de 40% y la total avanzó 38,7%.

Desde enero, la canasta básica alimentaria acumula un aumento de 25,3%, mientras que la canasta básica total registra una variación de 24,7%.

Cuánto necesitó una familia para vivir

Los valores cambian según la cantidad y edad de los integrantes del hogar. Para una familia tipo compuesta por dos adultos y dos niños, la línea de pobreza quedó en $1.632.505.

En el caso de la indigencia, el mismo grupo familiar necesitó ingresos mensuales por al menos $738.690 para cubrir exclusivamente sus necesidades alimentarias.

Para una persona adulta equivalente, el costo de la canasta básica total alcanzó los $528.319, mientras que la alimentaria llegó a $239.058.

Los valores según cada hogar

Un hogar de tres integrantes necesitó $1.299.664 para superar la línea de pobreza y $588.083 para no ser considerado indigente.

Para una familia de cinco personas, la canasta básica total se ubicó en $1.717.036 y la alimentaria alcanzó los $776.939.

Los cálculos publicados por el Indec corresponden al Gran Buenos Aires y utilizan distintas unidades de adulto equivalente según la composición de cada familia.

Qué mide la canasta básica

La canasta básica alimentaria determina el ingreso mínimo necesario para cubrir los requerimientos nutricionales de un hogar y establece la línea de indigencia.

La canasta básica total incorpora además bienes y servicios no alimentarios, por lo que se utiliza para establecer la línea de pobreza.

En septiembre, ambas aumentaron menos que el IPC general, aunque sus variaciones interanuales continúan cercanas al 40%.