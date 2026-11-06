Los residentes de la localidad de Villa Nueva han manifestado nuevamente su profunda inquietud e indignación ante la deficiente calidad del suministro hídrico domiciliario que reciben en sus hogares. La alerta comunitaria se renovó a partir de la difusión de recientes registros enviados al diario local El Sol de Calingasta, en los cuales se observa con total claridad que el agua extraída directamente de las canillas residenciales presenta una marcada turbiedad y una tonalidad marrón al ser recolectada en recipientes transparentes. Esta evidencia visual reabrió una intensa preocupación entre las familias de la zona, quienes expresan su temor frente a los eventuales riesgos sanitarios e insisten en la urgente necesidad de contar con respuestas oficiales claras sobre el estado real de la red de distribución hídrica.

Evidencias de una deficiencia persistente

Las imágenes recibidas por Omar Toro, propietario del medio de comunicación local, muestran de manera que el recurso que llega a los domicilios dista de cumplir con la apariencia limpia y cristalina propia de un servicio potable adecuado. “Al llenar un recipiente transparente, la coloración marrón y la apariencia turbia resultan inocultables, lo que ha encendido nuevamente las alarmas entre los pobladores de Villa Nueva”, explicó a DIARIO HUARPE Toro.

Aunque el material por sí solo no permite determinar científicamente las causas específicas de la turbiedad ni establecer fehacientemente si el agua es apta o no para el consumo humano, la visibilidad de esta anomalía genera profunda zozobra cotidiana entre los usuarios.

“Los habitantes se han visto obligados a restringir de forma preventiva el uso del líquido para cocinar o beber, al tiempo que exigen estudios técnicos inmediatos y muestreos oficiales que garanticen la seguridad del servicio en cada vivienda”, contó Toro.

Antecedentes y reclamos en una crisis hídrica prolongada

Protesta vecinal en marzo del año pasado por el mismo motivo: el agua.

La insatisfacción vecinal en Villa Nueva no constituye un episodio aislado, sino la continuidad de un extenso historial de reclamos comunitarios por el acceso al agua potable segura. El hito más recordado de este conflicto ocurrió en septiembre de 2022, cuando la población protagonizó una histórica caminata de aproximadamente 40 kilómetros hasta la Villa de Calingasta. Aquella movilización masiva fue motivada por una severa crisis hídrica que afectó gravemente las napas subterráneas y los pozos de abastecimiento que alimentaban a la localidad.

Con el transcurso del tiempo, las dificultades en el servicio persistieron de forma recurrente: en marzo de 2025 se denunciaron nuevas e intensas interrupciones en el suministro domiciliario. Frente a la gravedad de este panorama, en abril de 2025 el Concejo Deliberante declaró formalmente la emergencia sanitaria en Villa Nueva, medida a la que le siguieron anuncios municipales sobre trabajos de mantenimiento y mejoras operativas en la planta potabilizadora local que hasta el momento no se concretan.

Exigencia de soluciones definitivas e información oficial

A más de cuatro años de aquella histórica marcha de 2022, el reclamo de fondo de los habitantes de Villa Nueva se mantiene intacto: que las familias puedan disponer de agua potable segura, de calidad garantizada y de forma permanente.

La reaparición de imágenes con agua de marcada coloración marrón vuelve a poner en el centro del debate público la eficacia real de las obras ejecutadas y la urgente necesidad de contar con información oficial transparente sobre la potabilidad del suministro. “Dar visibilidad a estos reclamos resulta fundamental para conocer qué medidas concretas se están adoptando a fin de garantizar un servicio esencial indispensable para la salud y la vida diaria de la comunidad”, concluyó Toro.

Dato

Según trascendió, un equipo técnico del municipio y de Obras Sanitarias de la provincia visitó la localidad para evaluar la situación y definir las medidas necesarias en busca de una solución definitiva a un problema que se arrastra desde hace décadas.