Los servicios volvieron a mostrar una presión superior a la de los bienes durante septiembre en Cuyo, región integrada por San Juan, Mendoza y San Luis. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), este grupo registró una variación mensual del 2,4%, mientras que los bienes aumentaron 1,6% y el nivel general de inflación se ubicó en 1,9%.

El dato resulta relevante para San Juan debido a que el Indec no publica un Índice de Precios al Consumidor específico para la provincia, sino que la incluye dentro de la medición regional de Cuyo.

Entre las divisiones con fuerte presencia de servicios, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los incrementos del mes, seguida por Comunicación, Salud y Transporte.

Vivienda fue el rubro que más aumentó

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba del 2,6% durante septiembre en Cuyo. Se convirtió así en la división con mayor incremento de toda la canasta regional.

Sin embargo, el aumento fue menor al registrado a nivel nacional, donde este rubro avanzó 3,1% y también lideró las variaciones mensuales.

Detrás apareció Comunicación, con un incremento del 2,4% en Cuyo, apenas por debajo del 2,5% registrado para el total del país.

Salud aumentó 2,2% en la región durante septiembre, mientras que el promedio nacional fue del 2,4%.

Transporte subió más en Cuyo que en Argentina

Uno de los contrastes más marcados entre la región y el promedio nacional apareció en Transporte. En Cuyo, este rubro presentó una suba mensual del 2,1%, mientras que en todo el país aumentó 1,5%.

Esto ubicó al transporte entre los componentes que crecieron por encima del nivel general de inflación cuyano, que durante septiembre fue del 1,9%.

Recreación y cultura, por su parte, avanzó 1,7% en la región, levemente por debajo del promedio general.

Educación quedó entre las menores variaciones

A diferencia de lo ocurrido con vivienda o transporte, Educación registró uno de los incrementos más bajos de Cuyo, con apenas 1%.

El comportamiento mostró una diferencia significativa respecto del promedio argentino, donde la división Educación subió 3% durante septiembre y fue el segundo rubro con mayor incremento del mes.

Restaurantes y hoteles también se ubicó entre las divisiones con menores aumentos de la región, con una variación del 1,1%.

Los servicios acumulan mayores aumentos que los bienes

La diferencia entre bienes y servicios también se observa al analizar lo ocurrido durante los primeros nueve meses del año.

Entre enero y septiembre, los servicios acumularon una inflación del 28,6% en Cuyo, mientras que los bienes aumentaron 20,3%. En el mismo período, el nivel general regional acumuló una variación del 22,8%.

La brecha se profundiza en la comparación interanual. Los servicios registraron un incremento del 41% respecto de septiembre de 2025, frente al 29,7% de los bienes.

De esta manera, aunque la inflación general de Cuyo se mantuvo en 1,9% durante septiembre, los servicios continuaron avanzando a un ritmo superior, principalmente impulsados por los gastos vinculados con vivienda, comunicación, salud y transporte.