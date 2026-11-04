El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este miércoles 4 de noviembre que la derrota del Partido Republicano, liderado por el presidente Donald Trump, en las elecciones de medio término de Estados Unidos no tendrá consecuencias significativas para Argentina. El funcionario consideró que el resultado era previsible y descartó cambios en la relación entre ambos países.

Durante su participación en la conferencia anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), realizada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Caputo buscó llevar tranquilidad respecto al escenario internacional y sus posibles repercusiones sobre la economía nacional.

"Yo creo que para la Argentina no cambia. Era lo esperado, quizás no por tanto. No va a cambiar la relación", expresó el titular del Palacio de Hacienda, al referirse al resultado adverso para el oficialismo estadounidense.

El ministro también reveló que había conversado previamente con representantes del Tesoro de Estados Unidos durante el G20 y sostuvo que el escenario electoral ya estaba contemplado.

Las declaraciones se produjeron en medio de las expectativas sobre el futuro del vínculo económico entre el Gobierno de Javier Milei y la administración de Trump, especialmente por el respaldo financiero de Washington a la Argentina.

Caputo defendió el dólar y descartó una devaluación

Además de analizar el resultado electoral estadounidense, Caputo se refirió a la política cambiaria y cuestionó las proyecciones de economistas que anticipan una suba del dólar durante 2027.

El funcionario sostuvo que el tipo de cambio no constituye el principal factor que determina la competitividad argentina y remarcó que las soluciones deben concentrarse en los problemas estructurales de la economía.

En ese sentido, rechazó la idea de que una devaluación sea necesaria para mejorar las condiciones económicas del país y defendió la estrategia implementada por el Gobierno nacional.

"Todos repiten que el año que viene el tipo de cambio va a subir. Déjenme decirle algo si esto fuera 100% consenso ya estaría pasando", afirmó.

Caputo manifestó que el equipo económico espera un escenario más tranquilo durante 2027, aunque reconoció que trabaja con distintas alternativas para responder ante eventuales turbulencias financieras.

Reservas del Banco Central y expectativas económicas

Otro de los temas abordados fue la acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y su posible impacto sobre el crédito.

Caputo reconoció que sería positivo contar con una mayor oferta crediticia, pero señaló que las entidades bancarias mantienen una postura cautelosa debido al incremento de la morosidad y la incertidumbre electoral.

La discusión se produjo después de que el Banco Central cumpliera la meta de compra de reservas establecida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año, fijada en USD 10.000 millones.

Finalmente, el ministro defendió la continuidad del programa económico y puso el foco en las elecciones presidenciales de 2027, cuando Javier Milei buscará su reelección.