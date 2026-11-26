El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al escenario económico durante una entrevista televisiva y relativizó el ingreso del país en recesión técnica. Según explicó, los datos de los últimos meses muestran una recuperación que podría modificar el panorama hacia el cierre del año.

El funcionario destacó que la actividad económica creció un 0,4% en agosto y un 1,1% en septiembre. De esta manera, acumuló una mejora del 1,5% entre ambos meses, luego del fuerte retroceso registrado en julio.

"Estás mirando por el espejo retrovisor, son números del pasado", sostuvo Caputo al referirse a los indicadores que marcaron la caída de la economía durante el tercer trimestre.

Además, señaló que septiembre dejó un arrastre estadístico positivo del 0,9% para el último trimestre de 2026. Sin embargo, reconoció que octubre estuvo condicionado por las intensas lluvias y que todavía resta conocer cómo evolucionaron los indicadores de noviembre y diciembre.

Qué proyectan los economistas para los próximos meses

Las consultoras privadas también esperan una mejora de la actividad durante el último trimestre, aunque advierten que el crecimiento sería limitado y no alcanzaría para recuperar los niveles máximos registrados anteriormente.

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, estimó que la economía podría crecer entre un 1,2% y un 1,5% durante el cuarto trimestre. No obstante, aclaró que no se trataría de un repunte generalizado.

"Hay un poco más de consumo, un poco más de créditos, pero no va a ser un boom", señaló el economista.

En la misma línea, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una suba del 2% del Producto Bruto Interno (PBI) para el último trimestre del año, en comparación con el período anterior.

Para el conjunto de 2026, la mediana de las estimaciones ubicó el crecimiento económico en apenas un 0,7%. Esa proyección representa una reducción de 0,8 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior.

Una recuperación que no alcanza a todos los sectores

Los especialistas también señalaron que la mejora de la actividad económica se presenta de manera desigual. Mientras algunos rubros muestran señales de recuperación, otros todavía registran dificultades.

Desde la consultora Outlier describieron un escenario de recuperación despareja, con el sector energético como uno de los motores, pero con dificultades en la industria pesada, la construcción y el sector automotor.

Por su parte, la consultora LCG advirtió que los primeros indicadores de octubre mostraron más señales negativas que positivas, especialmente en préstamos, consumo de bienes durables, construcción y distintas ramas industriales.

De esta manera, las proyecciones para el cierre de 2026 muestran expectativas de crecimiento, aunque con diferencias entre los sectores productivos y sin señales de una recuperación generalizada.

El desafío para el Gobierno será conseguir que la mejora de los indicadores mensuales se traduzca en una recuperación sostenida de la actividad económica.