El Gobierno de Javier Milei enfrenta este lunes 2 de noviembre un nuevo compromiso financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un monto de USD 800 millones en concepto de intereses. Aunque los analistas del mercado consideran que la Argentina podrá cumplir con el vencimiento, todavía existen interrogantes sobre el mecanismo que utilizará el Ministerio de Economía para conseguir las divisas y concretar la operación.

El pago llega en un momento de liquidez ajustada para el Tesoro Nacional, que dispone de una cantidad de dólares apenas superior al monto requerido. En paralelo, el equipo económico encabezado por Luis Caputo espera que el organismo internacional apruebe definitivamente la tercera revisión del acuerdo, un paso necesario para recibir un nuevo desembolso de aproximadamente USD 900 millones.

Según los últimos datos disponibles, correspondientes al miércoles 28 de octubre, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzaban los USD 851 millones. De mantenerse esa cifra, el Gobierno tendría recursos suficientes para cancelar la obligación, aunque le quedarían solamente USD 51 millones en esas cuentas.

Las alternativas del Gobierno para pagarle al FMI

Frente a este escenario, el Ministerio de Economía analiza diferentes mecanismos para afrontar el vencimiento sin comprometer completamente la liquidez del Tesoro.

Una posibilidad consiste en utilizar los dólares que actualmente tiene depositados en el Banco Central. Sin embargo, esa decisión reduciría considerablemente los fondos disponibles en moneda extranjera para afrontar otras obligaciones.

La segunda alternativa es recurrir a los depósitos en pesos que mantiene el Tesoro, estimados en $8,9 billones, y utilizarlos para comprar dólares al BCRA.

Esta operación permitiría conservar parte de las tenencias propias en moneda extranjera, aunque tendría un impacto mayor sobre las reservas netas de la autoridad monetaria.

El menor nivel de depósitos en dólares está relacionado, entre otros factores, con la suspensión de las colocaciones del Bonar 2029, instrumento mediante el cual el Gobierno obtenía divisas y cuya emisión se interrumpió ante el aumento del riesgo país.

A estas dificultades se suma la necesidad de conseguir Derechos Especiales de Giro (DEG), el activo de reserva internacional que utiliza el FMI para sus operaciones financieras.

En oportunidades anteriores, la Argentina adquirió estos activos al Tesoro de Estados Unidos, por lo que no se descarta que vuelva a utilizar un mecanismo similar.

El FMI analiza un desembolso de USD 900 millones para diciembre

El vencimiento de este lunes se produce pocos días después de que el personal técnico del Fondo Monetario Internacional diera su aval a la tercera revisión del programa económico argentino.

Sin embargo, esa aprobación todavía no habilita el ingreso de los recursos pendientes. Para ello será necesario que el Directorio Ejecutivo del organismo analice y autorice formalmente la revisión.

De acuerdo con las previsiones comunicadas por el FMI, esa instancia podría concretarse durante los primeros días de diciembre y permitiría destrabar un desembolso cercano a los USD 900 millones.

El organismo internacional destacó los avances del programa económico argentino, especialmente en materia de desaceleración inflacionaria y acumulación de reservas.

En su evaluación, señaló que el Banco Central acumuló más de USD 16.000 millones en compras de reservas durante 2026 y valoró el compromiso del Gobierno con las políticas económicas acordadas.

Los próximos vencimientos que preocupan al mercado

Más allá del compromiso inmediato con el FMI, el Gobierno deberá enfrentar un calendario de pagos exigente durante los próximos meses.

En enero de 2027, el Tesoro tendrá que cancelar aproximadamente USD 4.500 millones correspondientes a obligaciones con bonistas privados.

La magnitud de esos vencimientos genera interrogantes sobre la capacidad del Ministerio de Economía para reunir los dólares necesarios, especialmente en un escenario de riesgo país elevado y dificultades para acceder a nuevas fuentes de financiamiento internacional.

Por este motivo, los especialistas siguen de cerca la evolución de las reservas del Banco Central y las posibles negociaciones con organismos multilaterales de crédito.

El principal desafío del equipo económico será cumplir con las obligaciones externas y, al mismo tiempo, preservar una cantidad suficiente de divisas para sostener la estabilidad financiera durante los próximos meses.