Una joven argentina se volvió viral en las redes sociales después de mostrar cómo logró organizar sus compras de alimentos para todo el mes con un presupuesto cercano a los $200.000. A través de un video, compartió los productos que adquirió en el supermercado, la carnicería y la verdulería, además de explicar su método para conservar la comida y evitar gastos innecesarios.

La protagonista es Sol Di Paola, creadora de contenido conocida en Instagram como @movewithsol, quien compartió su experiencia comprando en diferentes comercios del barrio de Mataderos, en la Ciudad de Buenos Aires. Su publicación superó las 1,4 millones de reproducciones y llamó la atención por la cantidad de alimentos que consiguió.

Según explicó, su estrategia consiste en realizar una compra grande al comienzo del mes, dividir los productos en porciones y almacenarlos en el freezer. De esta manera, puede planificar sus comidas sin necesidad de visitar constantemente los comercios.

Cuánto gastó y qué alimentos compró

La joven detalló que destinó aproximadamente $75.000 al supermercado, $20.000 a la verdulería y $95.779 a la carnicería. La mayor parte del presupuesto estuvo destinada a carnes y otros alimentos que puede conservar congelados.

Entre sus compras se destacaron tres kilos de carne picada especial de rosbif, por los que pagó $39.500. También adquirió un bife de chorizo por $16.904, cinco kilos de pechuga de pollo por $35.000, un kilo de pata muslo por $4.375 y un maple de huevos por $6.000.

Una vez que llega a su casa, separa la carne picada en bolsas de aproximadamente 200 gramos y las aplasta antes de congelarlas. Con el pollo y los demás cortes realiza un procedimiento similar, dejando preparadas las cantidades que utilizará en cada comida.

De acuerdo con su experiencia, un kilo de pata muslo puede rendirle entre dos y tres preparaciones, dependiendo del menú. Además, considera que comprar cantidades grandes y fraccionarlas permite aprovechar mejor los alimentos.

El método para ahorrar y llenar el freezer

Uno de los principales consejos de Sol es organizar previamente las compras y elegir los comercios del barrio que ofrecen precios convenientes.

En su caso, prefiere realizar las compras durante la mañana, ya que varias carnicerías de Mataderos cierran entre las 13 y las 14. También destacó que contar con negocios abiertos todos los días facilita la planificación.

La clave de su sistema es evitar las compras improvisadas. Al tener los alimentos separados y congelados, puede controlar mejor las cantidades que consume y reducir el desperdicio.

"Todo esto a mí me dura para todo el mes", aseguró mientras mostraba los productos que había conseguido.

Cuánto cuesta alimentarse en Argentina

La experiencia de la joven se difundió en un contexto en el que el precio de los alimentos continúa siendo una preocupación para los hogares argentinos.

Según los datos del Indec correspondientes a septiembre de 2026, la canasta básica alimentaria para un adulto equivalente alcanzó los $239.058,22 en el Gran Buenos Aires.

Durante ese mes, los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un incremento del 2%, por encima de la inflación general del 1,9%.

Aunque el método de Sol despertó interés por su bajo presupuesto, el gasto corresponde a su experiencia personal y puede variar según la cantidad de integrantes del hogar, los hábitos de consumo y los precios disponibles en cada localidad.