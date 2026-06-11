La desaceleración de la inflación también se reflejó en el costo de la canasta básica total (CBT), el indicador que determina el umbral de pobreza en la Argentina. Durante mayo, la CBT registró un incremento de 2%, el menor aumento de los últimos ocho meses.

Según los datos difundidos este jueves, una familia integrada por dos adultos y dos niños en edad escolar necesitó ingresos por al menos $1.498.741,40 para no ser considerada pobre.

El dato se conoció en la misma jornada en que el Indec informó que la inflación de mayo fue de 2,1%, mostrando una nueva desaceleración de los precios respecto de los meses anteriores.

La canasta básica total incluye alimentos, bienes y servicios esenciales para el funcionamiento cotidiano de un hogar. Su evolución es utilizada para establecer la línea de pobreza y medir cuántos ingresos necesita una familia para cubrir sus necesidades básicas.

El incremento de mayo representó la menor variación mensual desde septiembre del año pasado, en línea con la moderación que vienen mostrando distintos indicadores de precios durante las últimas semanas.

A pesar de la desaceleración, el monto necesario para no caer bajo la línea de pobreza continúa cerca de los $1,5 millones mensuales para una familia tipo, reflejando el peso que aún tienen los gastos esenciales dentro del presupuesto de los hogares argentinos.

La evolución de la canasta básica es uno de los indicadores más observados por economistas y analistas, ya que permite medir de manera directa el impacto de los precios sobre el poder adquisitivo de las familias y las condiciones de vida de la población.