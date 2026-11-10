Tal como lo adelantó la semana pasada en DIARIO HUARPE el subsecretario de Desarrollo Sustentable de San Juan, Héctor Bustamante, la empresa Avícola de Santa Lucía, denunciada por los vecinos como la causal de la proliferación de moscas en la zona, ya inició el proceso para retirar las aves de sus instalaciones, cumpliendo de este modo con el acuerdo establecido.

El conflicto ambiental en el predio ubicado entre las calles Balcarce y Pellegrini tuvo un avance clave tras la presentación formal del plan de cierre ante las autoridades provinciales. En diálogo con este medio, Bustamante ratificó el inicio de las tareas operativas en el establecimiento: "Nos ha manifestado que ya comenzó el retiro y la venta de los animales que tenían", confirmando de esta manera que la granja comenzó el vaciamiento de sus galpones y el cese definitivo del ingreso de nuevos ejemplares.

Traslado de la producción a San Martín y esquema comercial

Como parte de este cierre ordenado, la firma trasladará toda su actividad productiva al departamento de San Martín, mientras que en su ubicación actual solo conservará la comercialización de huevos.

Bustamante detalló la reestructuración operativa pactada en el marco ambiental: "La parte productiva se trasladará todo a San Martín, como fue lo que se pactó. El plan de cierre que se presentó está bastante ordenado. Ahí lo que va a mantener es el expendio de huevos, que eso sí va a quedar, o sea, la parte comercial nada más", preciisó. "De las cinco naves que tenía operativas originariamente la avícola, ahora solo quedan dos con aves y ya se están desocupando".

Refuerzo del control de moscas con larvicidas y trampas durante la transición

Para mitigar las molestias durante la transición y contener la presencia del vector mientras se completa el traslado de los animales, Bustamante confirmó que se exigió a la compañía reforzar el control de moscas mediante el uso de larbicidas y trampas adicionales.

Además, el subsecretario precisó las exigencias sanitarias impuestas a la firma avícola: "Habían incrementado algunas medidas respecto al control de las moscas in situ y se le ha pedido que realice medidas de control a través de aumento de trampas y de larbicidas". Estas medidas apuntan a combatir directamente el foco en su estado larvario y mantener la limpieza adecuada en los corrales.

Cartelería informativa y aceleración de los plazos de resolución

Asimismo, desde la secretaría de Ambiente se solicitó la colocación de cartelería informativa para mantener a la comunidad al tanto de la situación y acelerar los plazos de resolución definitiva de la problemática.

"Se le ha pedido que avance con el tema de cartelería informando esta situación y mantenga un proceso de seguir acortando los plazos lo más que se pueda", remarcó Bustamante respecto al tiempo de tres meses solicitado por la empresa.

Finalmente, el funcionario indicó el monitoreo constante desde la secretaría: "Se le ha pedido también que esta semana vaya presentando documentación ante la secretaría de las labores que están realizando, más allá de los controles que vamos a efectuar nosotros".

Antecedentes del reclamo vecinal y avance de la causa ambiental

Este proceso responde a las recurrentes denuncias de los vecinos cercanos al Club Atlético Argentino en las inmediaciones de las calles Balcarce y Pellegrini por la severa invasión de moscas en el área residencial.

Un informe técnico del grupo Gedinaa constató más de 1.500 moscas en la zona afectada. El caso derivó en actuaciones ante el Segundo Juzgado de Faltas e inspecciones conjuntas de Ambiente y la Policía Ecológica. Ahora solo resta que el traslado y los controles se ajusten al plan de remediación para que la problemática socioambiental, que se arrastra desde hace años, llegue a su fin.