En un paso decisivo para resolver el conflicto ambiental que afecta a la vecindad de Santa Lucía, la granja avícola ubicada en la intersección de las calles Balcarce y Pellegrini inició el proceso para su retiro definitivo del departamento. El subsecretario de Desarrollo Sustentable de San Juan, Héctor Bustamante, confirmó a DIARIO HUARPE que la empresa presentó formalmente el pasado 27 de octubre en la Secretaría de Ambiente el plan de cierre y traslado hacia el departamento de San Martín, tras acumular múltiples denuncias vecinales por la presencia masiva de moscas e irregularidades sanitarias.

El funcionario estatal brindó precisiones sobre la propuesta elevada por la firma: "Esta semana, cumpliendo con el mandato de la Secretaría de Ambiente, la empresa presentó un plan de gestión de cierre que ahora está siendo evaluado por el área técnica de este organismo".

Según explicó Bustamante, la iniciativa empresarial contempla un pedido de tres meses para el vaciamiento progresivo del predio, el cese de ingreso de nuevas aves al establecimiento y una limpieza integral del sitio.

Detalles y alcance del plan de cierre y relocalización

Bustamante pormenorizó la dinámica operativa para la clausura gradual de la planta de Santa Lucía: "Implica, obviamente, el cese de incorporación de nuevas aves, la disposición de las aves existente y después una limpieza general del predio que, a futuro, según lo que manifiesta el propietario, quedaría como boca de expendio de huevos".

Asimismo, el subsecretario ratificó la relocalización de las actividades productivas hacia un nuevo polo avícola: "La parte productiva se trasladaría al departamento San Martín a una nueva instalación totalmente automatizada", expresó. "El plan de cierre contempla además la disminución paulatina del plantel avícola remanente", aseguró.

Al respecto, Bustamante también explicó cuál es la situación actual de los galpones que fueron impeccionados por personal técnico de la secretaría: "De las cinco naves que tenía operativas originariamente la avícola, solamente quedan dos con aves".

Evaluación técnica de plazos y exigencias de mitigación

Sobre los tiempos planteados por la granja, el área ambiental revisa el cronograma solicitado. "Ellos manifiestan que requieren aproximadamente unos tres meses para realizarlo. Nosotros estamos evaluando técnicamente para ver si realmente la gestión lo amerita o se puede achicar, porque la intención es que se acorten los tiempos al máximo", enfatizó Bustamante.

En paralelo, Ambiente impondrá medidas inmediatas para contener la plaga de moscas durante la transición: "Lo que se va a exigir es combatir con algún elemento las moscas, implementar una lucha en función de combatirlas en su estado larvario, limpiar los corrales e incrementar el número de trampas".

El subsecretario anticipó que la próxima semana comunicarán la resolución: "Estimamos que para la semana que viene ya tendríamos una respuesta para darles a la empresa".

Antecedentes y avance de la causa judicial

Cabe recordar que esta medida es fruto de una acción legal iniciada a principio de octubre, tras denuncias en el sector residencial adyacente al Club Atlético Argentino, respaldadas por un estudio del grupo Gedinaa que constató más de 1.500 moscas en la zona.

El avance de la causa en el Segundo Juzgado de Faltas, las inpecciones de Ambiente y de Policía Ecológica, más las revelaciones sobre la falta de habilitación municipal y de SENASA denunciadas por la querella, fueron las acciones que aceleraron un desenlace que parecía dilatarse.

Con la presentación formal del plan el 27 de octubre, el proceso de cierre y relocalización entró en una nueva etapa. Ahora, la decisión de la Secretaría de Ambiente será determinante para establecer cuánto tiempo tendrá la empresa para retirar las aves, limpiar el predio y avanzar con el traslado de la producción a San Martín.