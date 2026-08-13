El costo de la Canasta Básica Total (CBT) aumentó un 2,2% durante julio y una familia necesitó más de $1.560.000 para no quedar por debajo de la línea de pobreza. El incremento se ubicó por encima de la inflación general del mes, que fue del 2,1%.

Los nuevos datos mostraron además una mayor presión sobre los alimentos. La Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada para establecer la línea de indigencia, registró un incremento mensual del 2,6%, el más elevado de los últimos cinco meses.

De esta manera, tanto la canasta que determina el umbral de pobreza como la alimentaria avanzaron por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante julio.

Los alimentos volvieron a presionar sobre el bolsillo

La evolución de la CBA resulta especialmente significativa porque contempla los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales básicos de una persona. Su incremento del 2,6% durante julio evidenció que el costo de los productos esenciales avanzó a un ritmo superior al promedio general de precios.

Por su parte, la Canasta Básica Total incorpora, además de alimentos, otros bienes y servicios considerados esenciales y es la referencia utilizada para determinar la línea de pobreza. En julio registró una variación del 2,2%, igual a la observada durante el mes anterior.

Los datos se conocieron en una jornada en la que también se informó que la inflación de julio alcanzó el 2,1%, interrumpiendo una racha de tres meses consecutivos de desaceleración.