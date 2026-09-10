Tras conocerse que la Comunidad Huarpe de Lavalle (Mendoza) denunció a Industrias Chirino S.A. por presuntos desmontes e intervenciones irregulares en las inmediaciones de Laguna del Rosario, dentro del Sitio Ramsar Lagunas de Guanacache, las alarmas hídricas y ambientales se encendieron en la región. Ante esto, el director de Conservación de la Secretaría de Ambiente de San Juan, Ezequiel Salomón, confirmó a DIARIO HUARPE que al organismo provincial todavía no ha ingresado ninguna denuncia formal. Sin embargo, aseguró que personal técnico de la secretaría realizó una inspección preventiva reciente en la zona.

Durante el relevamiento, los técnicos constataron que los canales hídricos críticos de jurisdicción sanjuanina, principalmente el Canal 4, se encuentran completamente libres de obstrucciones. De esta manera, el Gobierno de San Juan descartó cualquier intervención irregular por parte de la empresa del lado sanjuanino.

"Hemos verificado que el canal no está tapado ni obstaculizado, encontrándose en buenas condiciones, por lo que no hay intervenciones aparentes de la firma", precisó Salomón, despejando temores de bloqueos hídricos como los ocurridos en el pasado.

Monitoreo preventivo y alerta limítrofe

Salomón también explicó que, ante el próximo ciclo de lluvias de primavera-verano y los posibles impactos que se odrían llegar a generar con el fenomeno del El Niño, Ambiente intensificó los controles periódicos en el territorio. El objetivo es asegurar que el escurrimiento de las aguas sea correcto y natural, preservando la flora y fauna locales.

Además, el director señaló que el organismo permanece alerta ante posibles conflictos territoriales o denuncias de comunidades originarias en las zonas limítrofes. La meta de San Juan es consolidar una fiscalización preventiva permanente para salvaguardar el equilibrio ecológico de este humedal de importancia internacional.

Antecedentes de conflicto y remediación en San Juan

La preocupación en las lagunas tiene bases firmes. En 2019, la comunidad huarpe Aguas Verdes de Sarmiento, San Juan, denunció que la extracción de greda por parte de Chirino obstruía el Canal 4, interrumpiendo el flujo hídrico. Este conflicto derivó en un acuerdo judicial en el que la firma aportó 10 millones de pesos para obras de remediación, ejecutadas en 2021 por la Fundación FEISA mediante la construcción de azudes y reservorios de lluvias. Aquel episodio representa un precedente directo de la actual problemática en Mendoza.

Por otro lado, la empresa suma cuestionamientos en Potrerillos, Mendoza, por una situación ocurrida en 2023. En aquella oportunidad, el entonces diputado provincial Emanuel Fugazzotto denunció la extracción de material de embanque en la zona y la Dirección de Minería de Mendoza paralizó la extracción de material de embanque por falta de autorizaciones, exigiéndole remediar la zona afectada.

La magnitud del desmonte investigado en Mendoza

La denuncia en Lavalle expone intervenciones severas en una región ambientalmente vulnerable. Guardaparques mendocinos relevaron la apertura con maquinaria pesada de 20 kilómetros de caminos y canteras de extracción de arcilla que dañaron la flora nativa. Las canteras superan la media hectárea, con montículos de acopio que alcanzan los cuatro metros de altura.

Las comunidades huerpes mendocinas sostienen que camiones vinculados a la empresa ingresan a Mendoza desde San Juan para extraer arcilla y trasladarla de regreso, eludiendo controles provinciales. Todo esto genera preocupación en la zona por el impacto de los desmontes en el humedal.

Vale recordar que las Lagunas de Guanacache fueron incorporadas a la Lista Ramsar en 1999. Sin embargo, el humedal atraviesa desde hace décadas un proceso de degradación y sequía asociado, entre otros factores, a la gestión del recurso hídrico en las provincias de San Juan y Mendoza. Ante este escenario, las comunidades originarias que habitan el territorio reclaman profundizar los controles e inspecciones para evitar que continúe el deterioro de uno de los ecosistemas más importantes de Cuyo.