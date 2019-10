"Bali" Bucca votó y dijo que hoy "es el día donde la democracia invita a elegir qué rumbo queremos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a gobernador de Consenso Federal, Eduardo "Bali" Bucca, señaló hoy que "es el día donde la democracia nos invita a todos los argentinos a elegir qué rumbo queremos de nación, de provincia y de ciudad", al emitir su voto esta mañana en el Colegio Nacional de Bolívar, acompañado por su familia.



"Estamos muy contentos cada vez que hay elecciones, lo vivimos con mucha intensidad. Y al mismo tiempo una oportunidad, para los argentinos, los bonaerenses y los bolivarenses. Hoy es el día donde la democracia nos invita a todos los argentinos a elegir qué rumbo queremos de nación, de provincia y de ciudad", dijo el candidato del espacio que encabeza Roberto Lavagna.



Invitó a todos los ciudadanos a que voten, y pidió que sea una jornada "de transparencia".



"Por ahora todo se viene desarrollando con mucha tranquilidad. Espero que a partir de mañana, ya que estamos viviendo una situación muy difícil, todos canalicen la energía para aportar su granito de arena para salir de esta situación”, apuntó Bucca.



En esa línea, celebró “haber llegado vivos" al día de la elección, ya que aclaró que "fueron cinco meses muy duros, pero muy ricos", y el "haber podido abrir las meses, poder fiscalizar y haber llegado con nuestra boleta en un marco de polarización muy fuerte, eso es muy importante. Estamos muy contentos”.



Bucca comentó que cuando empezó la veda electoral le dijo a su familia que sentía "una paz interior y una tranquilidad", ya que dijo estar convencido "de estar transitando un camino que más obstáculos tiene, pero que es el que tiene que salir de esta grieta".



“Yo sueño con una provincia distinta. Esto me ha permitido recorrer nuevamente la provincia; hoy, con 40 años, he podido transitar dos campañas provinciales, estudiar en profundidad el estado provincial y más allá de las dificultades que tiene la Argentina, las fortalezas, las excepcionalidades empezando con los recursos humanos y naturales nos indican que deberíamos vivir en otra situación”, afirmó.



En relación a los resultados aseguró tener "la mejor de las expectativas" y reconoció que "el objetivo es mantener lo de las PASO y todo lo que venga, bienvenido sea".



"Gran parte de los problemas que tenemos en Argentina es la falta de proyectos sustentables en el tiempo", dijo, y en ese sentido adelantó que pondrá "a disposición cada uno de los programas concretos para la provincia que presentamos, sea quien sea el próximo gobernador" de la provincia de Buenos Aires.



También destacó formar parte del espacio de Roberto Lavagna y consideró que es "otra de las cosas que me llevaré como experiencia", por su "una enorme experiencia en materia económica".



El candidato de Consenso Federal pasará la tarde con su familia, integrada por su pareja Agustina y sus tres hijos, y luego se dirigirá a Capital Federal, donde esperará los resultados junto al resto del equipo.