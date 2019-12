"Dabove seguirá en Argentinos", aseguró el presidente Cristian Malaspina

El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, aseguró hoy que el entrenador, Diego Dabove, seguirá en el club, a pesar de los rumores que lo vinculan con Racing Club.



"Tenemos una relación muy sincera con Diego Dabove y no nos dijo nada por el momento de alguna oferta de Racing. Conociéndolo nos hubiera dicho que nos preparemos, aunque por suerte seguirá con nosotros", afirmó el recientemente reelecto presidente en diálogo con Télam.



Dabove tiene una cláusula de salida de 10 millones de dólares, pero no cuenta con otra por el caso de irse si otro equipo argentino lo llama.



Además, Malaspina contó que el representante de Dabove, Cristian Bragarnik, se encuentra en Europa y, por eso, postergaron la "reunión" para la renovación del vínculo.



"Tenemos que afinar unas cuestiones económicas aunque renovaremos por dos años más", adelantó el directivo.



Malaspina, que renovó el pasado sábado su mandato hasta diciembre de 2023 en un acuerdo entre oficialismo y oposición, reemplazó a Luis Segura en la presidencia de Argentinos en diciembre 2015, luego de imponerse con el 61,7 por ciento de los votos.



Por otro lado, el presidente se refirió al mediocampista Damián Batallini, en la mira de River Plate y el DT Marcelo Gallardo para el mercado de pases de verano.



“Hay muchos llamados preguntando por él y también es real que no hay nada oficial por sus servicios. Sabemos que es un gran jugador y nos da mucho en la cancha. Veremos si hay una oferta buena para las dos partes, una vez que llegue alguna, lo evaluaremos”, se sinceró.