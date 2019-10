"Estamos para jugar con el PAMI", ironizó Maradona

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Diego Maradona motorizó hoy una práctica abierta de Gimnasia y Esgrima La Plata en el predio de Estancia Chica y durante su transcurso lanzó frases tan picantes como motivadoras para sus dirigidos, destacándose entre varias una referida al nivel del equipo: "estamos para jugar con el PAMI". Lo concreto es que desde que asumió como técnico de los platenses no se pudo ver el trabajo que Diego realiza con sus dirigidos, pero después del primer triunfo conseguido el fin de semana anterior sobre Godoy Cruz, en Mendoza, por 4 a 2, el buen ánimo se tradujo en un entrenamiento abierto a la prensa. Y en el transcurso de la práctica, cuando los jugadores realizaban un ejercicio de velocidad con la pelota, Maradona llamó la atención de sus dirigidos con un elocuente "estamos para jugar con el PAMI". Pero después vinieron otras de su sello que se fueron sucediendo conforme iban cambiando los módulos de trabajo. "Por abajo, que este no es un equipo de básquetbol; "metidos en los ejercicios, muchachos" y "vamos, que hay que ser más rápidos", fueron algunas de esas frases "maradonianas". Gimnasia se prepara a las órdenes de Maradona, Sebastián Méndez y Adrián González, rumbo al domingo 20 de octubre, cuando reciba a Unión de Santa Fe para seguir engrosando su promedio, el peor de los 24 equipos participantes de la Superliga. Y el 29 de octubre Gimnasia tendrá otro partido clave con otro rival directo en la lucha por la permanencia, que tendrá lugar en el estadio de Newell's Old Boys, al que Maradona estará regresando luego de su paso como futbolista por el club rosarino, donde seguramente será recibido con el mismo afecto y cariño que viene recibiendo desde que asumió al frente del equipo platense.