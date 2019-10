“Este grupo trabaja a conciencia para no relajarse”, dijo DT Gallardo

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, manifestó esta noche que el equipo que dirige y que alcanzó provisoriamente la punta de la Superliga “trabaja a conciencia para no relajarse”.



Tras la victoria 2-1 a Colón de Santa Fe, resultado que le permitió subirse a lo más alto de la clasificación, junto a Boca Juniors y Argentinos Juniors, el técnico 'millonario' sostuvo que el plantel “tiene una manera de sentir y no relajarse”.



“Es normal, a veces, que después de una gran victoria, un equipo se relaje. Pero este grupo, no. Seguimos insistiendo en que este buen momento que pasa el club, hay que seguir potenciándolo”, dijo el entrenador de la entidad de Núñez.



“Los futbolistas sienten que les da placer jugar de la manera que lo hacen”, aseveró 'Muñeco' Gallardo.



River no sólo está arriba en la Superliga sino que también alcanzó las semifinales en Copa Argentina (se medirá con Estudiantes de Buenos Aires) y se instaló en la definición de la Copa Libertadores, tras eliminar al rival de toda la vida: Boca Juniors.



“Nos tocó a nosotros (River) la posibilidad de ganarles en torneos internacionales y eso el hincha lo reconoce. Por eso lo vive con gran satisfacción”, indicó.



Gallardo expresó que su equipo intenta “abrir cerrojos en forma permanente con equipos que se meten un poco atrás”, consideró.



“Por eso la creatividad hay que ponerla de manifiesto. No nos desesperamos y pudimos desgastar a Colón. Ellos bajaron el nivel de concentración en el segundo tiempo”, explicó el DT.



Por último, Gallardo elogió la prestación del enganche colombiano Juan Fernando Quintero, que volvió a la actividad hace poco tiempo, tras pasar siete meses al margen de la competencia, a causa de una rotura ligamentaria en su rodilla izquierda.



“En la media hora que tuvo hoy, Juanfer (Quintero) empezó a encontrar el rendimiento ideal. Pero no hay que acelerar los tiempos porque estuvo mucho tiempo parado”, consideró el entrenador.