"La educación tiene que tener un lugar central en la política nacional", dijo Filmus en Jujuy

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado nacional kirchnerista Daniel Filmus participó hoy de un conversatorio de Educación y Cultura del Frente de Todos en San Salvador de Jujuy y planteó que "la educación tiene que tener un lugar central en la política nacional", ante un eventual gobierno peronista.



El legislador encabezó junto a su par jujeña, Carolina Moisés, un debate denominado "La construcción de un país en serio: educación y cultura" que propone el Frente de Todos en diversas provincias, donde sus candidatos exponen políticas públicas a desarrollar en el caso de llegar al poder.



"Estamos preocupadísimos porque la inversión en educación cayó un 36 por ciento, de cada cien pesos que teníamos en el año 2015 hoy en valores constantes tenemos 70 pesos y esto golpea a las provincias porque no tenemos escuelas nacionales ", sostuvo Filmus en rueda de prensa.



Asimismo el ex ministro de Educación afirmó que el eje central de las políticas públicas de la fórmula Fernández-Fernández apuntará a "los maestros y profesores defendiendo los salarios y sus condiciones de trabajo".



Y criticó "las promesas" del oficialismo en relación a la construcción de 3.000 jardines de infantes con el dinero del programa Fútbol para Todos. "Macri no construyó ni un solo jardín", sostuvo el ex funcionario nacional.