"Le tengo mucho respeto, pero se equivocó", dice Alberto Fernández sobre el periodista Alconada Mon

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente electo, Alberto Fernández, dijo hoy que le tiene "mucho respeto" al periodista Hugo Alconada Mon, con quien ayer tuvo un cruce por Twitter, pero expresó que "se equivocó" con la nota en la que lo relacionó con investigaciones penales "sensibles para Lázaro Báez", y aclaró que no representó una "amenaza" lo que escribió por la red social.



"Tengo mucho respeto por Hugo Alconada Mon, y él lo sabe, pero creo que se equivocó en esta nota", dijo Fernández en declaraciones a radio Metro.



Ayer, Fernández había calificado de "miserable" atribuirle "mover influencias" en casos judiciales, en respuesta a un artículo periodístico de Alconada que lo relacionó con investigaciones penales "sensibles para Lázaro Báez".



"Todos debemos hacer el esfuerzo de leer lo que se escribe y no condicionado por quién escribe. Alconada escribió una nota, que nunca entendí el sentido de la nota, y tenía un título desastroso", agregó el mandatario electo.



"Hay una diferencia entre el título y lo que decía Alconada. Al día siguiente, Hugo escribe un tuit y se pregunta '¿Tráfico de influencias?'. Cuando insinuó eso, me indigné", dijo.



La réplica de Fernández por Twitter concluía con una frase -"Sábelo @halconada"- que ayer despertó muchas críticas entre periodistas y dirigentes de Cambiemos.



"El 'sabelo' es que voy asumir este compromiso público de terminar con los operadores, no es contra Hugo. No lo acuso de operador. Ese 'sabelo' es que asumo un compromiso público", explicó Fernández.



Y agregó: "Cómo creen ustedes que es una amenaza, no lo entiendo. Sabelo es sabelo, es toma nota. No es una amenaza", concluyó.