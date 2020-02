"Me gustaría trabajar con Maradona en Gimnasia", reveló Claudio Caniggia

Claudio Paul Caniggia anunció hoy su intención y su deseo de "trabajar con Diego Maradona" en Gimnasia y Esgrima La Plata, y aclaró que él no tiene "ningún problema" en ser "ayudante de campo o cualquier otra cosa", aunque aclaró que "no" se está "ofreciendo", pero que para la Copa de la Superliga "podría ser".



"Me gustaría trabajar con Diego. Es siempre una posibilidad. No sólo con Diego, sino involucrarme y meterme en algo que me guste. Yo nunca dije que no quiero estar como asistente o lo que sea dentro de un cuerpo técnico. Dije que si había algo interesante podría involucrarme y que los demás podrían estar seguros de eso. Maradona ya tiene sus ayudantes y falta muy poco para que termine esta Superliga. No me estoy ofreciendo, pero puede ser una posibilidad en un futuro cercano”, indicó Caniggia.



“Creo que cuando Maradona venga a la cancha de Boca lo tienen que recibir con una ovación. Diego llegó cuando tenía 20 años y lo vendieron en una fortuna. No estoy hablando de dinero, pero significó un símbolo del club y del mundo. No importa la camiseta que defienda ahora Diego, para mí fue el mejor futbolista de la historia y creo que debe ser recibido por lo que es. No importa lo que pasó en las elecciones, por lo menos tiene que ser ovacionado. Una buena recepción y alguna cosita más se merece”, lanzó.



Después, durante el transcurso de una entrevista con Canal 26, también se metió en el tema Boca Juniors y el primero en caer en sus fauces fue el volante italiano Daniel De Rossi.



"Él estuvo de vacaciones acá. Es obvio que se retiró en la Roma. Lo de él fue un poquito querer jugar en la Argentina un rato. No es fácil hacerlo en Boca si tenés 36 años, porque encima llegó con problemas físicos, no estaba bien y no se pudo recuperar. Se lesionó y cuando volvió había otro jugador, que era mejor y tiene diez años menos (Iván Marcone). No importa que te llames De Rossi, porque en Boca no jugás con el nombre. Él consideró que al haber hecho tan poco en Boca, su retiro había sido en la Roma y fue así”, sentenció.



El "siguiente" fue otro extranjero como el colombiano Sebastián Villa. “No se trata solo de ser veloz, sino lo ponemos a Usain Bolt a jugar y a correr. Lo que pasa es que con más velocidad es más difícil el control. No importa si él es más rápido que yo, pero creo que le falta un poquito. El año pasado no jugó tanto y no demostró el potencial que puede tener. Es un jugador muy rápido pero le faltan unas cositas. Cuando se dé cuenta de eso le va a hacer mejor a Boca”.



Y finalmente Caniggia recordó "lo peor" que le pasó en su carrera, y que fue el hecho de no haber podido jugar la final del Mundial de Italia por acumulación de amonestaciones (le sacaron la segunda ante el seleccionado local en la semifinal) y argumentó que todo lo ocurrido en aquel certamen "fue premeditado por los directivos de la FIFA".



“Fue el codo del boludo (en vez de la Mano de Dios). Va a quedar con ese título y no está bien, ojo. Es un chiste. No, no quiero que quede así. Esta regla no existe más, porque con dos amarillas vos podés jugar la final del Mundial. Pero yo lo dije siempre, esto fue una movida de Joao Havelange, el brasileño que era presidente de la FIFA en ese momento, porque eliminamos a Brasil y al local, que eran los dos candidatos. Había una orden de que al que tenía amarilla había que sacarle la segunda", apuntó.



No es que pegué una patada de atrás, fue una mano que podría haber evitado el árbitro sacarme la amarilla. No tenía la necesidad de sacármela sabiendo que era el único delantero de Argentina. Tuvimos tres jugadores menos en la final, porque también le sacó amarilla a Ricardo Giusti y Julio Olarticochea. La idea era que Argentina llegara desarmado a la final con Alemania (perdió 1 a 0). Esto lo sabemos todos", concluyó "Cani".