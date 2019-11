"Quien vota contra de la ley de Góndolas traiciona a los argentinos", dice el titular de Maxiconsumo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El propietario de la cadena Maxiconsumo, Victor Fera, consideró hoy que el proyecto de ley de Góndolas es "lo mejor que le va a pasar al país" porque "va a regular el mercado", de modo que "el diputado que vote en contra está traicionando a los argentinos, a la gente que le dio el poder: está traicionando a la patria".



Fera hizo estas declaraciones consultado por FM La Patriada, en donde aseveró que "es la ley que más puede ayudar a la gente, va a haber competencia y eso hará que los precios bajen un 30% automáticamente".



"Es la única ley que se hizo pensando en la gente: si tenemos la oportunidad y el oficialismo no vota en contra, como lo ha hecho siempre, creo que podemos tener la ley que más beneficios le va a dar a la gente en Argentina durante muchos años", aseveró.



El empresario pyme aseveró que "cualquiera que tenga una ha sufrido todo esto (la competencia desleal), nada más que no se animaban a denunciarlo, imagínensé el lobby que hay que no se pudo tratar hasta el día de hoy, que Alberto (Fernández) pidió tratarla".



Fera explicó que, de aprobarse la ley, "no se va a poder tener menos de cinco empresas en la góndola, y ninguna va a tener más del 30% de la góndola, y esto genera una reducción de los precios del 30%".



Ahora "vamos a tener precios fijos para todo el mundo, vamos a tener claridad del mercado y va a beneficiar a las pymes con mejores condiciones para el pago", explicó el empresario.



"Confío en que el nuevo gobierno va a trabajar para la población, las Pymes y también las multinacionales, pero para todos iguales", finalizó Fera.