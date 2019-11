"Soy provida y creo que con la ESI no habría que llegar a una instancia de aborto"

La historia de Melani Vila es la historia del esfuerzo y de trabajo. Ella es la más chica de tres hermanos y desde los 15 años años que hace rosquitos para ayudar en la economía hogareña. Además conoce el camino de las elecciones, se había presentado múltiples veces porque era su sueño hhasta que un día la perseverancia dio sus frutos. Ella es Melani Vila, la embajadora departamental de Santa Lucía.

¿Cómo fue el camino desde postularse hasta ser electa?

Ha sido un camino muy largo de preparación tanto física como psicológica. Siempre fui fan de de la Fiesta Nacional del Sol. Tengo recuerdos de mi familia llevándome y turnándose una noche para el Carrusel y otra para la noche soberana y del gran espectáculo, y desde ahí que lo tengo como meta. Además siento que es una oportunidad única de acceder a formaciones que de otra manera serían imposibles de realizar. Igual intenté formarme para poder alcanzar esto, tomando clases de oratoria y declamación además de complementar con mi formación profesional ya que estoy cursando el 3er año de la licenciatura en Ciencias de la Educación.

Igual no es la primera vez que me presento, me presenté en ediciones anteriores, incluso llegué a ser reina de la minería, que fue un paso muy importante y con el cual yo creía que había cerrado una etapa. Este año no me iba a presentar pero mi familia me insistió, siempre que salía el tema me hacía la desentendida, me decían que me presentara porque había cambiado la modalidad. Esperé hasta el último día para hacerlo, de verdad, para mi era una etapa ya cerrada pero ahora que pasó todo esto me pregunto que hubiera pasado si no me hubiera presentado.

¿Cómo lo vivió tu familia y tu entorno después de la elección?

Mi familia está super feliz por esto, después de todos ellos fueron los que me apoyaron. Tanto mi papá como mi mamá son los que me acompañaron en este camino.

¿Cómo vivís el cambio de figuras de reinas a embajadoras?

Me parece genial este cambio no solo porque refleja el cambio de tiempo que vivimos sino porque permite que nos mostremos como somos, sin limitación alguna. Al no quedarse en lo físico podemos mostrar lo capaces que somos intelectualmente también. Además este rol de embajadores nos coloca como una figura pública, ser embajadora significa representar a todo un departamento y a su gente. Además la que salga electa va a tener que representar a San Juan en todo el país.

¿Y sobre extender la convocatoria a personas trans y eliminar el tope de edad?

Creo que está perfecto porque amplía las posibilidades para quienes quieran participar. Independientemente de si naciste mujer o varón y te sentís mujer, puede que este lugar sea tu sueño y poder hacerlo realidad me parece que está muy bien. Además no poner un límite a la edad es también una forma de respetar los tiempos de todas, quizás al salir de la secundaria no estás muy preparada ya sea por vergüenza o falta de práctica. En cambio mientras mas pasa el tiempo más experiencia vas tomando y por lo tanto estás más preparada.

¿Cuál es tu opinión respecto a ESI e Interrupción legal del embarazo?

Me parece necesaria ya que aplicándola se podría hablar de diversidad de géneros y que esas personas tienen los mismos derechos que todas las demás personas. Yo soy provida y creo que con la implementación de la educación sexual integral no habría que llegar a una instancia de aborto sin contar con todos los métodos de cuidado que provee el gobierno. Es un tiempo de mujeres empoderadas, nosotras ahora tenemos toda esta información.