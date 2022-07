¡300 millones de euros! Un club quiere explotar el mercado con Cristiano Ronaldo

Tras un triste regreso a Old Trafford, Cristiano Ronaldo fue contundente y pidió ser transferido. El portugués fue de frente ante la dirigencia de Manchester United y les comunicó que escuchen y acepten las ofertas que lleguen por él en este mercado de pases. Claro, es que la entidad de la Premier League no estuvo a la altura de sus expectativas y quiere aprovechar el último tramo de su carrera como profesional.

Los Diablos Rojos fueron eliminados de la Champions League y con 37 años, el Bicho busca estar en la elite del fútbol hasta su último día como jugador de fútbol. De esa forma, equipos como Bayern Múnich, Juventus, Barcelona, Sporting de Lisboa y Chelsea, entre otros tantos, ya dejaron en claro que tienen intenciones de contar con los servicios de Cristiano Ronaldo. No obstante, ninguno ha podido avanzar hasta ahora.

Publicidad

El delantero luso tendría decidido no continuar en el proyecto que comienza Erik ten Hag. Ante eso, sitios como AS y CNN comentaron hace pocas horas que un equipo de Arabia Saudita, que aún no se ha revelado cuál es, está más que dispuesto a desembolsar nada menos que 300 millones de euros para fichar al exatacante del Real Madrid. Si este acepta, eso sería por las próximas dos temporadas.

Cabe resaltar que el ofrecimiento es más que tentador, aunque no tanto para él con los planes que tiene en su cabeza. La propuesta que se dio a conocer es de 30 millones para comprarle su ficha a Manchester United, otros 20 en comisiones para los intermediarios. Mientras tanto, los 250 restantes serían justamente el salario récord del luso. Claramente CR7 intenta quedarse en la elite y, en esta ocasión, no hay dinero que supere esas expectativas.

Días complejos para Cristiano Ronaldo

Hace algunas horas, el diario británico The Times compartió que “Cristiano Ronaldo ha pedido que se le permita dejar #mufc si el club de la Premier League recibe una oferta satisfactoria en la ventana de transferencia. Su decisión está impulsada por el deseo de jugar en la Liga de Campeones por el resto de su carrera”. Obviamente el portugués está en boca de todos, sin definir dónde continuará su carrera.