Abuelas de Plaza de Mayo presentó al nieto 130

"Javier Matías Darroux Mijalchuck conoció su origen y hoy las Abuelas le damos esta enorme bienvenida para restituirle su derecho a la identidad y contribuir a la reconstrucción de su historia", dijo Carlotto en la conferencia de prensa en la que se anunció la identidad del nuevo nieto recuperado.

Javier Matías Darroux Mijalchuk es hijo de Elena Mijalchuk y Juan Manuel Darroux, ambos desaparecidos en diciembre de 1977.

"Matías pudo encontrarse con su familia, saber su origen biológico e iniciar la búsqueda de su hermano o hermana, ya que Elena estaba embarazada de dos meses", explicó la presidenta de Abuelas.

Javier Matías primero agradeció a los que contribuyeron para que pudiera recuperar su identidad. "Yo estaba bien con quien era y no me interesaba entrar en una búsqueda con resultado incierto, fue recién a fines de 2006 que me di cuenta de que había mucho egoísmo de mi postura. Tenía que ser consciente de que del otro lado podía estar buscándome un hermano, un tío, una abuela", dijo.

Luego hizo una mención especial a su tío Roberto, "que durante 40 años nunca bajó los brazos ni perdió la esperanza". En 1999, Roberto Mijalchuk denunció la desaparición de su hermana embarazada, su cuñado y su sobrino. Así se abrió un nuevo legajo de una mujer embarazada desaparecida en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y otro en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

Roberto dejó como contacto un teléfono de línea que nunca dio de baja, esperando recibir alguna vez alguna noticia. Mientras tanto, las familias Mijalchuk y Darroux fueron incorporando sus muestras al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). La última muestra, la de su abuela paterna, Natividad Arelano Venturelli, junto a la ampliación de los marcadores analizados por el BNDG, permitió la identificación de Javier Matías.

